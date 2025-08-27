Σύσκεψη υπό τον Τραμπ για τον πόλεμο στη Γαζα πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προήδρευσε σε μια σύσκεψη σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα την Τετάρτη, με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και του πρώην απεσταλμένου του Τραμπ στη Μέση Ανατολή Τζάρετ Κούσνερ, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ, ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, ο Μπλερ και ο Κούσνερ συζήτησαν όλες τις πτυχές του ζητήματος της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της κλιμάκωσης των παραδόσεων επισιτιστικής βοήθειας, της κρίσης με τους ομήρους, των μεταπολεμικών πλάνων, αλλά και άλλα θέματα, σύμφωνα με το Reuters.

Ο αξιωματούχος περιέγραψε τη συνεδρίαση ως «απλά μια πολιτική συνάντηση», σαν αυτές που πραγματοποιούνται συχνά από τον Τραμπ και την ομάδα του. Ο Κούσνερ, που είναι παντρεμένος με την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, ήταν βασικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ σε θέματα Μέσης Ανατολής. Ο Μπλερ, που ήταν πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ το 2003, έχει επίσης δραστηριοποιηθεί σε θέματα Μέσης Ανατολής.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ προανήγγειλε τη συνάντηση σε εμφάνισή του στην εκπομπή «Special Reporting with Bret Baier» του Fox News την Τρίτη.

«Είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο που ετοιμάζουμε για την επόμενη μέρα (στη Γάζα) και πολλοί άνθρωποι θα δουν πόσο ισχυρό είναι και πόσο καλοπροαίρετο, και ότι αντανακλά τα ανθρωπιστικά κίνητρα του προέδρου Τραμπ», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο στη Γάζα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του περασμένου έτους, αλλά επτά μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, η επίλυση του ζητήματος παραμένει αβέβαιη.