Συριακά στρατεύματα που συγκρούονταν με δυνάμεις υπό κουρδική ηγεσία και με αμερικανική στήριξη κατέλαβαν το πετρελαϊκό κοίτασμα Ομάρ, το μεγαλύτερο της χώρας, καθώς και το κοίτασμα φυσικού αερίου Conoco στην ανατολική επαρχία Ντέιρ εζ-Ζορ, καθώς συμμαχικές αραβικές φυλετικές δυνάμεις προέλαυναν στην πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή κατά μήκος των συνόρων με το Ιράκ, ανέφεραν την Κυριακή αξιωματούχοι και πηγές ασφαλείας.

Η κατάληψη των πετρελαϊκών κοιτασμάτων που βρίσκονται ανατολικά του ποταμού Ευφράτη - κύρια πηγή εσόδων για τις δυνάμεις υπό κουρδική ηγεσία - αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα για την ομάδα.

Σύροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο πετρελαϊκός πλούτος που ήλεγχε η πολιτοφυλακή για τη στήριξη της αυτοδιοικούμενης περιοχής της είχε στερήσει από το κράτος πολύτιμους και αναγκαίους πόρους.

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι απαράδεκτο μια πολιτοφυλακή να ελέγχει το ένα τέταρτο της χώρας και να κατέχει τους βασικούς πετρελαϊκούς και εμπορευματικούς της πόρους.

Ο συριακός στρατός συνέχισε την προέλασή του σε περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας με κυρίως αραβικό πληθυσμό, οι οποίες ελέγχονται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) με αμερικανική υποστήριξη, παρά τις εκκλήσεις των ΗΠΑ να σταματήσει η προέλαση.

Κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι οι δυνάμεις υπό κουρδική ηγεσία υπερκεράστηκαν μετά τις προελάσεις που ηγήθηκαν αραβικοί φυλετικοί μαχητές, επιτρέποντας στην κυβέρνηση και τους φυλετικούς συμμάχους της να κινηθούν σε μια έκταση άνω των 150 χιλιομέτρων κατά μήκος της ανατολικής όχθης του Ευφράτη, από την Μπαγούζ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ προς σημαντικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των αλ-Σουχάιλ και Μπουσάιρα.

Σύροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι προελάσεις αυτές έθεσαν ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Ντέιρ εζ-Ζορ — της κύριας πετρελαιοπαραγωγικής και σιτοπαραγωγικής περιοχής της χώρας κατά μήκος του Ευφράτη — υπό τον έλεγχό τους.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο στρατός ανέλαβε επίσης τον έλεγχο της βόρειας πόλης Ταμπκά και του παρακείμενου φράγματός της, καθώς και του μεγάλου Φράγματος της Ελευθερίας, γνωστού παλαιότερα ως Φράγμα Μπάαθ, δυτικά της Ράκα.

Οι συριακές κουρδικές αρχές δεν έχουν αναγνωρίσει την απώλεια αυτών των στρατηγικής σημασίας τοποθεσιών και δήλωσαν ότι οι συγκρούσεις συνεχίζονταν κοντά στην περιοχή του φράγματος, κατηγορώντας τη Δαμασκό ότι παραβίασε συμφωνία για την αποχώρηση δυνάμεων από περιοχές ανατολικά του Χαλεπίου, προκειμένου να επεκτείνει την επίθεσή της.