Συρία: Συνολική συμφωνία με την Δαμασκό ανακοίνωσαν οι Κούρδοι

Οι Κούρδοι της Συρίας που ελέγχουν την αυτόνομη περιοχή στην βόρεια Συρία ανακοίνωσαν ότι έφθασαν σε συνολική συμφωνία με την Δαμασκό βάσει της οποίας οι στρατιωτικές τους δυνάμεις και η διοίκησή τους θα ενταχθούν σταδιακά στο συριακό κράτος.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι κουρδικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από την πρώτη γραμμή, οι δυνάμεις ασφαλείας της Δαμασκού θα αναπτυχθούν στις πόλεις Χασάκα και Καμισλί που σήμερα ελέγχονται από τους Κούρδους και οι κουρδικές δυνάμεις θα παραμείνουν συγκροτημένες σε τρεις ταξιαρχίες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι.

Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν τη συμφωνία μετά την κατάληψη από τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις υπό τον πρόεδρο Αλ Σάρα εκτεταμένων περιοχών της βόρειας και ανατολικής Συρίας από τις ΣΔΔ αυτό το μήνα.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας στρατιωτικής μεραρχίας που θα περιλαμβάνει τρεις ταξιαρχίες των SDF, καθώς και τη δημιουργία μιας ταξιαρχίας για τις δυνάμεις στην πόλη Κομπάνι, γνωστή και ως Αΐν αλ-Αράμπ, που ελέγχεται από τις SDF και θα υπάγεται στην επαρχία του Χαλεπίου.

«Η συμφωνία στοχεύει στην ενοποίηση του συριακού εδάφους και στην επίτευξη πλήρους ολοκλήρωσης στην περιοχή, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και της ενοποίησης των προσπαθειών για την ανοικοδόμηση της χώρας», σύμφωνα με την συμφωνία όπως ανακοινώθηκε από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της συριακής κυβέρνησης δήλωσε στο Reuters ότι η συμφωνία ήταν οριστική και είχε επιτευχθεί αργά το βράδυ της Πέμπτης, και ότι η εφαρμογή της θα ξεκινούσε αμέσως.