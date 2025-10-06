Συρία: Συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των Κούρδων των SDF στην ύπαιθρο του Χαλεπίου

Τα συριακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Κυριακή το βράδυ ότι ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ του Συριακού Στρατού και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) – κουρδικές δυνάμεις στη ΒΑ Συρία - στην ύπαιθρο του Χαλεπίου.

Σύμφωνα με την Skynewsarabia, πηγές ανέφεραν ότι ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ του Στρατού και των SDF στον άξονα Ντέιρ Χαφέρ και κοντά στο φράγμα Τισρίν στην ύπαιθρο του Χαλεπίου.



Από την πλευρά του, το Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Τμήμα Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνιών του Συριακού υπουργείου Άμυνας αρνήθηκε ότι κατοικημένες γειτονιές στο Ντέιρ Χαφέρ έγιναν στόχος.

Το υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι «αρνείται τους ισχυρισμούς που προωθούν οι SDF σχετικά με τον Συριακό Αραβικό Στρατό που στοχεύει κατοικημένες γειτονιές στο Ντέιρ Χαφέρ, ανατολικά του Χαλεπίου».

Το υπουργείο τόνισε ότι «αυτοί οι παραπλανητικοί ισχυρισμοί στοχεύουν στη συγκάλυψη των εγκλημάτων των SDF κατά των αμάχων στη βόρεια και ανατολική Συρία, καθώς και των συνεχιζόμενων προσπαθειών τους να αποσταθεροποιήσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα».

Τόνισε επίσης ότι «οι μονάδες του Συριακού Αραβικού Στρατού ασκούν τον υψηλότερο βαθμό αυτοσυγκράτησης και περιορίζουν τα πυρά τους σε αυτό το στάδιο στο πλαίσιο του δικαιώματός τους να απαντούν σε πηγές πυρός, όπως συνέβη πριν από λίγο καιρό, όταν μονάδες του Συριακού Αραβικού Στρατού απάντησαν σε πηγές πυρός των SDF που στόχευαν τα χωριά Χαμίμα και Αλ-Κάιτα, ανατολικά του Χαλεπίου».