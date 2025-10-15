Συρία: Ο Σαράα θα ζητήσει από τον Πούτιν να παραδώσει τον Μπασάρ αλ Άσαντ
15/10/2025 • 13:07
Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέτ αλ Σαράα, θα έχει μέσα στην Τετάρτη συνάντηση στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, η πρώτη από τότε που η νέα ηγεσία της Συρίας ανέλαβε την εξουσία στη χώρα τον Δεκέμβριο του 2024 και τρέποντας σε φυγή τον πρώην πρόεδρο, Μπασάρ αλ Άσαντ. 

Ο Άσαντ βρήκε καταφύγιο στη Ρωσία και σύμφωνα με πληροφορίες διπλωματών από τη Συρία που μίλησαν στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP), ο Σαράα θα ζητήσει από τον Πούτιν την έκδοση του Άσαντ στη Συρία.

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο Πούτιν θα θέσει στον Σαράα μέλλον των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία.

Η Μόσχα διαθέτει δύο σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στη Συρία: την αεροπορική βάση Χμεϊμίμ στην επαρχία Λατάκια και μια ναυτική βάση στο Ταρτούς, στην ακτή.

