Συρία: Ο Σαράα θα ζητήσει από τον Πούτιν να παραδώσει τον Μπασάρ αλ Άσαντ

Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέτ αλ Σαράα, θα έχει μέσα στην Τετάρτη συνάντηση στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, η πρώτη από τότε που η νέα ηγεσία της Συρίας ανέλαβε την εξουσία στη χώρα τον Δεκέμβριο του 2024 και τρέποντας σε φυγή τον πρώην πρόεδρο, Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Άσαντ βρήκε καταφύγιο στη Ρωσία και σύμφωνα με πληροφορίες διπλωματών από τη Συρία που μίλησαν στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP), ο Σαράα θα ζητήσει από τον Πούτιν την έκδοση του Άσαντ στη Συρία.

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο Πούτιν θα θέσει στον Σαράα μέλλον των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία.

Η Μόσχα διαθέτει δύο σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στη Συρία: την αεροπορική βάση Χμεϊμίμ στην επαρχία Λατάκια και μια ναυτική βάση στο Ταρτούς, στην ακτή.