Συρία: Κούρδος αξιωματούχος κάνει λόγο για «πλήρη κατάρρευση» των διαπραγματεύσεων με τη Δαμασκό

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Κούρδων της Συρίας και της κεντρικής εξουσίας για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει στόχο την ενσωμάτωση των πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών τους στους κόλπους του κράτους, «κατέρρευσαν πλήρως», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Κούρδος αξιωματούχος.

«Οι διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα χθες στη Δαμασκό» ανάμεσα στον Κούρδο ηγέτη, Μαζλούμ Άμπντι και τον πρόεδρο Άχμαντ αλ-Σαράα «κατέρρευσαν πλήρως.

Η μόνη απαίτηση (των συριακών αρχών) είναι η άνευ όρων παράδοση», δήλωσε ο Αμπντέλ Καρίμ Όμαρ, αντιπρόσωπος της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στη Δαμασκό, ο οποίος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να επέμβει.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Reuters, το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι περίπου 120 κρατούμενοι του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από τη φυλακή της Σαντάντι, αφού η κουρδική ιστοσελίδα Rudaw μετέδωσε ότι εκπρόσωπος των υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, Φαρχάντ Σαμί, δήλωσε πως περίπου 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους κατάφεραν να αποδράσουν.

Σύμφωνα με το συριακό υπουργείο, μονάδες του συριακού στρατού και ειδικές δυνάμεις του υπουργείου εισήλθαν στη Σαντάντι μετά την απόδραση. Όπως ανέφερε, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν ήδη συλλάβει εκ νέου 81 από τους δραπέτες, έπειτα από επιχειρήσεις έρευνας και εκκαθάρισης στην πόλη και στις γύρω περιοχές, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων.

Νωρίτερα, ο συριακός στρατός είχε ανακοινώσει ότι «ένας αριθμός» τρομοκρατών του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσε από φυλακή που βρισκόταν υπό τον έλεγχο των SDF στην ανατολική πόλη της Σαντάντι, κατηγορώντας τις κουρδικές δυνάμεις ότι τους άφησαν ελεύθερους.

Η Άγκυρα «δεν θα ανεχθεί καμιά πρόκληση» που θα διαταράξει την ειρήνη

Παράλληλα, η Τουρκία «δεν θα ανεχθεί καμιά πρόκληση» που θα μπορούσε να διαταράξει την ειρήνη στο έδαφός της, προειδοποίησε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, αναφερόμενος στις διαδηλώσεις που οργανώνονται από τα φιλοκουρδικά κόμματα και κινήματα εναντίον της επίθεσης που διεξάγει η Δαμασκός στη βορειοανατολική Συρία.

«Παρακολουθούμε από κοντά και με τη μεγαλύτερη προσοχή την πρόσφατη εξέλιξη της κατάστασης στη Συρία και όλες τις δραστηριότητες κατά μήκος των συνόρων μας (...) Θέλω να επαναλάβω ότι δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα, πρόκληση ή επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης με στόχο τη διατάραξη της ειρήνης στη χώρα μας», δήλωσε ο υπουργός στους δημοσιογράφους.

Στο μεταξύ, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) ορκίσθηκε ότι «δεν θα εγκαταλείψει ποτέ» τους Κούρδους της Συρίας, που αντιμετωπίζουν την επίθεση του συριακού στρατού, δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων ANF, που πρόσκειται στο PKK, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της οργάνωσης, ο Μουράτ Καραγιλάν.

«Να ξέρετε ότι δεν θα σας εγκαταλείψουμε ποτέ. Όποιο κι αν είναι το τίμημα, δεν θα σας αφήσουμε ποτέ μόνους. Στη διαδικασία αυτή, εμείς, ολόκληρος ο κουρδικός λαός και το κίνημα, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε απευθυνόμενος στους Κούρδους της Συρίας.

«Αυτές οι επιθέσεις εναντίον του Κουρδιστάν της Ροζάβα (σ.σ.: στη βορειοανατολική Συρία) δεν έχουν στόχο μόνο αυτή την περιφέρεια, αλλά το σύνολο του Κουρδιστάν», υπογράμμισε καταγγέλλοντας «μια απόπειρα υπονόμευσης της διαδικασίας που ξεκίνησε από τον ηγέτη Άπο στο Κουρδιστάν του Βορρά», μια αναφορά στην ειρηνευτική διαδικασία που άρχισε από την Άγκυρα με τον ιστορικό ηγέτη του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν, «Άπο» (θείος) για τους οπαδούς του.

Ο Οτσαλάν είναι από το 1999 φυλακισμένος στο νησί Ιμραλί ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης.

Στενή σύμμαχος της νέας συριακής ηγεσίας που ανέτρεψε το Δεκέμβριο 2024 τον Μπασάρ αλ-Άσαντ, η τουρκική κυβέρνηση διεξάγει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο μια απόπειρα διευθέτησης κατόπιν διαπραγματεύσεων με τους μαχητές του PKK.

Ο Κούρδος αξιωματούχος, Μουράτ Καραγιλάν κατηγορεί τις αρχές της Δαμασκού, την Τουρκία και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ότι υποστηρίζουν τη συριακή επίθεση «στο πλαίσιο μιας διεθνούς συμφωνίας».

«Το Νταές (σ.σ.: το αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους) διαδραματίζει προεξάρχοντα ρόλο μεταξύ των επιτιθέμενων. Αυτή η απόφαση των διεθνών δυνάμεων, η στάση τους που έγκειται στο να επιτρέπουν αυτές τις επιθέσεις, θα παραμείνει ένα ανεξίτηλο στίγμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τα άλλα κράτη μέλη του διεθνούς συνασπισμού» που είχαν κινητοποιηθεί εναντίον των τζιχαντιστών, κατήγγειλε.

Χθες, Δευτέρα, παρά το ψύχος και το χιόνι, περίπου 600 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Ντιγιάρμπακιρ (νοτιοανατολική Τουρκία) πριν διαλυθούν βίαια από την αστυνομία.

Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM, τρίτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο, έχει καλέσει σε συγκέντρωση σήμερα στην πόλη Νουσαϊμπίν, η οποία βρίσκεται στα τουρκοσυριακά σύνορα.

Το DEM δήλωσε εξάλλου σήμερα ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει άλλες «δικαιολογίες» για να καθυστερεί την ειρηνευτική διαδικασία με το PKK, καθώς μια συμφωνία ορόσημο για την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στις δυνάμεις της Δαμασκού έχει επιτευχθεί στη γειτονική Συρία.

Προχθές, Κυριακή, στη Συρία, οι κυρίως κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) συμφώνησαν να τεθούν υπό τον έλεγχο των αρχών της Δαμασκού, μια κίνηση την οποία επεδίωκε εδώ και καιρό η Άγκυρα ως απαραίτητη για τη δική της ειρηνευτική προσπάθεια με το PKK. «Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει την ένταξη των SDF στις δυνάμεις της Δαμασκού ως το μεγαλύτερο εμπόδιο στη διαδικασία», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Τουντσέρ Μπακιρχάν, μέλος της ηγεσίας του κόμματος DEM, σε ένα από τα πρώτα δημόσια σχόλια εκ μέρους του κόμματος για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Συρία.

«Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλες δικαιολογίες. Τώρα είναι η σειρά της κυβέρνησης να κάνει συγκεκριμένα βήματα», πρόσθεσε.

Ο Μπακιρχάν προειδοποίησε την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μην συμπεράνει πως ο περιορισμός των εδαφικών κερδών των Κούρδων στη Συρία σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειρηνευτική διαδικασία στην Τουρκία. «Αν η κυβέρνηση υπολογίζει ότι 'εξασθενήσαμε τους Κούρδους στη Συρία, έτσι δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για μια διαδικασία στην Τουρκία', θα κάνει ένα ιστορικό λάθος», δήλωσε στη συνέντευξη.

Ο Τουντσέρ Μπακιρχάν τόνισε ότι για να σημειωθεί πρόοδος απαιτείται αναγνώριση των δικαιωμάτων των Κούρδων και στις δύο πλευρές των συνόρων.

«Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι σαφές: τα δικαιώματα των Κούρδων πρέπει να αναγνωρισθούν τόσο στην Τουρκία όσο και στη Συρία, πρέπει να εγκαθιδρυθούν δημοκρατικά καθεστώτα και πρέπει να υπάρξει εγγύηση των ελευθεριών», δήλωσε.