Συρία: Κατηγορεί τη Μόσχα για βομβαρδισμό νοσοκομείου το 2019

Ένας Σύρος και μια ανθρωπιστική οργάνωση κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι παραβίασε το διεθνές δίκαιο βομβαρδίζοντας σκόπιμα ένα νοσοκομείο στη βόρεια Συρία το 2019, σε μια νέα καταγγελία που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα.

Η Ρωσία, η οποία επενέβη στρατιωτικά στη σύγκρουση στη Συρία το 2015 για να ενισχύσει τις δυνάμεις του συμμάχου της προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, έχει κατηγορηθεί από ερευνητές του ΟΗΕ για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στη Συρία, αλλά δεν έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κανένα διεθνές δικαστήριο.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες ότι παραβίασε το διεθνές δίκαιο στη Συρία.

Η νέα καταγγελία, που κατατέθηκε την 1η Μαΐου αλλά δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, κατηγορεί τη ρωσική Πολεμική Αεροπορία ότι σκότωσε δύο αμάχους σε μια σειρά αεροπορικών επιδρομών στο χειρουργικό νοσοκομείο Kafr Nobol στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ στις 5 Μαΐου 2019.

Την έφεραν στην επιτροπή ο ξάδελφος των νεκρών και η οργάνωση Hand in Hand for Aid and Development, μια ομάδα βοήθειας που υποστήριζε το νοσοκομείο, το οποίο βρισκόταν σε έδαφος που κατέχουν ένοπλες ομάδες που αντιτίθενται στον Άσαντ.

Η καταγγελία βασίζεται σε βίντεο, καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και ηχογραφήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας μεταξύ ενός Ρώσου πιλότου και του επίγειου ελέγχου σχετικά με τη ρίψη πυρομαχικών.