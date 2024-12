Συρία: Αποκαλύφθηκαν τα τούνελ διαφυγής του Άσαντ κάτω από τα οικογενειακά παλάτια (vid)

Ένα τεράστιο πολυτελές υπόγειο δίκτυο ανακάλυψαν οι αντάρτες στη Συρία κάτω από μέγαρο της οικογένειας Άσαντ.

Εν μέσω των επιδρομών Σύρων ανταρτών κάτω από τον χώρο διαμονής του αδερφού του έκπτωτου προέδρου της Συρίας, ο οποίος βρήκε πολιτικό άσυλο στη Ρωσία, αποκαλύφθηκαν τα μυστικά τούνελ διαφυγής της οικογένειας Άσαντ.

Ένα βίντεο φέρεται να δείχνει την υπόγεια «έπαυλη» του Μαχέρ αλ Άσαντ, το οποίο τραβήχτηκε από τους αντάρτες και δείχνει μια λευκή σκάλα, που κατεβαίνει σπειροειδώς κάτω από το έδαφος. Από εκεί, ακολουθούν άλλες δύο σκάλες που κατεβαίνουν ακόμη πιο κάτω, στα υπόγεια διαφυγής. Στη συνέχεια κόβεται για να δείξει ένα τεράστιο δίκτυο από άδεια, φαρδιά τούνελ με ψηλές, καμπύλες οροφές.

Το βίντεο είχε τη λεζάντα: «Μεγάλο συγκρότημα σήραγγας κάτω από την έπαυλη του Μαχέρ Άσαντ αρκετά φαρδύ ώστε να περάσουν φορτηγά που μεταφέρουν χρυσό και πολύτιμα είδη».

