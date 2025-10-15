Συρία: Ανακαλύφθηκαν μαζικοί τάφοι που είχαν γίνει επί Άσαντ

Μεταξύ 2019-2021 το καθεστώς Άσαντ πραγματοποίησε μια μυστική επιχείρηση για να μεταφέρει χιλιάδες πτώματα από έναν από τους μεγαλύτερους γνωστούς μαζικούς τάφους της Συρίας σε μια άλλη μυστική τοποθεσία, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Reuters.

Το όλο σχέδιο του στρατού του Άσαντ για την εκσκαφή του μαζικού τάφου στο Κουτάιφα και τη δημιουργία ενός τεράστιου δεύτερου μαζικού τάφου στην έρημο έξω από την πόλη Ντουμάιρ παρέμενε άγνωστο έως και σήμερα.

Για να αποκαλύψει την τοποθεσία του τάφου στο Ντουμάιρ και να περιγράψει λεπτομερώς την τεράστια επιχείρηση, το Reuters μίλησε με 13 άτομα που είχαν άμεση γνώση της διετούς προσπάθειας μεταφοράς των πτωμάτων, εξέτασε έγγραφα που συνέταξαν οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι και ανέλυσε εκατοντάδες δορυφορικές εικόνες και των δύο τάφων που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών ετών.

Η επιχείρηση μεταφοράς των πτωμάτων από την Κουτάιφα σε άλλη κρυφή τοποθεσία δεκάδες χιλιόμετρα μακριά ονομάστηκε «Επιχείρηση Μετακίνηση Γης» και διήρκεσε από το 2019 έως το 2021.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν να συγκαλύψει τα εγκλήματα της κυβέρνησης Άσαντ και να βοηθήσει στην αποκατάσταση της εικόνας της, σύμφωνα με τους μάρτυρες.

Με τουλάχιστον 34 τάφρους μήκους 2 χιλιομέτρων, ο τάφος στην έρημο Dhumair είναι ένας από τους μεγαλύτερους που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, σύμφωνα με τα ευρήματα του Reuters.

Οι μαρτυρίες των μαρτύρων και οι διαστάσεις του νέου χώρου υποδηλώνουν ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ενδέχεται να έχουν ταφεί εκεί.

Η κυβέρνηση του Άσαντ άρχισε να θάβει τους νεκρούς στο Κουτάιφα γύρω στο 2012, στις αρχές του εμφυλίου πολέμου. Ο μαζικός τάφος περιείχε τα πτώματα στρατιωτών και κρατουμένων που πέθαναν στις φυλακές και τα στρατιωτικά νοσοκομεία του δικτάτορα, σύμφωνα με τους μάρτυρες.

Για τέσσερις νύχτες σχεδόν κάθε εβδομάδα από τον Φεβρουάριο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2021, έξι έως οκτώ φορτηγά γεμάτα χώμα και ανθρώπινα λείψανα ταξίδευαν από το Κουτάιφα στην έρημο Ντουμάιρ, σύμφωνα με τους μάρτυρες που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Η ιδέα της μεταφοράς χιλιάδων πτωμάτων γεννήθηκε στα τέλη του 2018, όταν ο Άσαντ βρισκόταν στο πρόθυρα της νίκης στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, σύμφωνα με τον πρώην αξιωματικό της Δημοκρατικής Φρουράς. Ο δικτάτορας ήλπιζε να ανακτήσει τη διεθνή αναγνώριση μετά από χρόνια κυρώσεων και κατηγοριών για βιαιότητα, ανέφερε ο αξιωματικός.

Εκείνη την εποχή, ο Άσαντ είχε ήδη κατηγορηθεί για τη σύλληψη χιλιάδων Συρίων. Ωστόσο, καμία ανεξάρτητη συριακή ομάδα ή διεθνής οργάνωση δεν είχε πρόσβαση στις φυλακές ή στους μαζικούς τάφους.

Μετά την πτώση του καθεστώτος, και οι 16 τάφροι που είχε καταγράψει το Reuters στο Κουτάιφα είχαν αδειάσει.

Περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν και πιστεύεται ότι είναι θαμμένοι σε δεκάδες μαζικούς τάφους που δημιούργησε το καθεστώς, σύμφωνα με συριακές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.