Wall Street: Θα συνεχιστεί το ράλι και το 2026;

Την πιο bullish πρόβλεψη ανάμεσα στους επενδυτικούς οίκους της Wall Street για τον S&P500 το 2026 έκανε η Oppenheimer Asset Management, θέτοντας ως στόχο τις 8.100 μονάδες με βάση τις προσδοκίες για ισχυρή κερδοφορία των εισηγμένων επιχειρήσεων και την αντοχή που συνεχίζει να δείχνει η αμερικανική οικονομία.

Ο στόχος της Oppenheimer σημαίνει ανοδικό περιθώριο 18% από το κλείσιμο του δείκτη στις 6.870 μονάδες.

Η πρόβλεψη της ξεπέρασε και τον στόχο της Deutsche Bank για τον δείκτη αναφοράς στις 8.000 μονάδες. Με βάση δημοσκόπηση του Reuters σε strategists επενδυτικών οίκων τον Νοέμβριο προβλέπεται άνοδος γύρω στο 12% μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς.

«Τα μακροοικονομικά δεδομένα μέχρι στιγμής φέτος και στο τρέχον τρίμηνο συνεχίζουν να μας δείχνουν τη διατηρησιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης που έχει αποδειχθεί ανθεκτική αν όχι ισχυρή σε μια ιδιαίτερα μεταβατική περίοδο στην ιστορία των αγορών», εκτιμούν οι στρατηγικοί αναλυτές της Oppenheimer σε έκθεση τους.

Ο δείκτης S&P500 καταγράφει άνοδο 16,8% φέτος με τον ενθουσιασμό των επενδυτών για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δυνατά εταιρικά κέρδη και τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων να του δίνουν ώθηση παρά τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στις μετοχές τεχνολογίας και τη διαμόρφωση φούσκας.

Οι κολοσσοί κεφαλαιοποίησης όπως η Nvidia, η Microsoft και η Alphabet συνεχίζουν να είναι οι κύριες μηχανές της κούρσας στη Wall Street.

H Oppenheimer παραμένει «ταύρος» για τις αμερικανικές μετοχές αλλά δείχνει μια ελαφρά προτίμηση στις κυκλικές μετοχές αντί για τους αμυντικούς κλάδους.

Εκτιμά ότι η Fed θα προβεί σε μείωση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης αυτή την εβδομάδα και ότι θα ακολουθήσουν μια ή δύο πρόσθετες μειώσεις την επόμενη χρονιά αν ο πληθωρισμός παραμείνει συγκρατημένος.

Περιθώριο ανόδου για τον S&P500 με βάση τους στόχους των οίκων το 2026

Oppenheimer 18,0%

Deutsche Bank 17,1%

Morgan Stanley 14,2%

Goldman Sachs 11,3%

JPMorgan 9,8%

Wells Fargo 5,4%

Bank of America 4,0%

Με την απόφαση της Fed στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, οι strategists sτη JPMorgan πιστεύουν ότι μετά την αναμενόμενη μείωση επιτοκίων το ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς μπορεί να σταματήσει καθώς πολλοί επενδυτές είναι πιθανό να κλειδώσουν τα κέρδη τους.

Οι αγορές τιμολογούν 92% πιθανότητα μιας μείωσης από την νομισματική αρχή των ΗΠΑ την Τετάρτη με τα πονταρίσματα να αυξάνονται με βάση τα θετικά σχόλια αξιωματούχων της Fed τοις τελευταίες εβδομάδες.

“Οι επενδυτές μπορεί να δελεαστούν και να κλειδώσουν τα κέρδη τους καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς αντί να επιλέξουν να αυξήσουν την έκθεση τους. Η μείωση έχει πλήρως προεξοφληθεί και οι μετοχές έχουν επιστρέψει στα υψηλά τους.”

Μεσοπρόθεσμα, η JPMorgan παραμένει bullish καθώς μια ήπια Fed θα προσφέρει στήριξη στη χρηματιστηριακή αγορά. Οι υποτονικές τιμές πετρελαίου, η χαλάρωση της πίεσης από τους δασμούς των ΗΠΑ και η επιβράδυνση στους μισθούς θα επιτρέψει στην κεντρική τράπεζα να χαλαρώσει την νομισματική πολιτική χωρίς να αναζωπυρωθεί ο πληθωρισμός.