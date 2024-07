Βρετανικές Εκλογές

Συντριπτική φαίνεται πως είναι η νίκη των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ έναντι των Συντηρητικών στη Μεγάλη Βρετανία, ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια. Σύμφωνα με τα πρώτα exit polls οι Εργατικοί συγκεντρώνουν 410 έδρες, έναντι 131 των Συντηρητικών του Ρίσι Σούνακ και 13 του Νάιτζελ Φάρατζ.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες προβλέπεται να έρθουν τρίτοι με 61 βουλευτές. Το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας θα δει τον αριθμό των βουλευτών του να πέφτει στους 10 και η Μεταρρύθμιση του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπεται να λάβει 13 βουλευτές, σύμφωνα με το exit poll.

Το Πράσινο Κόμμα της Αγγλίας και της Ουαλίας προβλέπεται να διπλασιάσει τον αριθμό των βουλευτών του σε δύο και το Κόμμα της Ουαλίας θα λάβει 4 βουλευτές. Οι υπόλοιποι προβλέπεται να λάβουν 19 έδρες.

Υπενθυμίζεται ότι στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2019, οι Τόρις (με ηγέτη τότε τον Μπόρις Τζόνσον) είχαν έρθει πρώτοι με 43,6% και οι Εργατικοί (με ηγέτη τον Τζέρεμι Κόρμπιν) δεύτεροι με 32,1%, ενώ πιο πίσω ακολουθούσαν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες με 11,6% και το SNP της Νίκολα Στέρτζιον με 3,9%.

Τα εκλογικά κέντρα παρέμειναν ανοικτά ως τις 22:00 (τοπική ώρα, μεσάνυκτα ώρα Ελλάδας) και οι ψηφοφόροι είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν τα 650 μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων. Τα πρώτα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Εάν ένα κόμμα κερδίσει σε 326 εκλογικές περιφέρειες - δηλαδή λίγο πάνω από τις μισές έδρες της Βουλής των Κοινοτήτων - θα έχει κερδίσει την πλειοψηφία.

«Σε όλους όσοι έκαναν εκστρατεία για τους Εργατικούς σε αυτές τις εκλογές, σε όλους όσοι μας ψήφισαν και εμπιστεύτηκαν το αλλαγμένο Εργατικό Κόμμα μας - σας ευχαριστώ» έγραψε στο «X» ο Κιρ Στάρμερ την ώρα που έκλειναν οι κάλπες στη Βρετανία.

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party - thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo