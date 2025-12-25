Συντριβή Falcon 50: Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης και κατέπεσε λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους και οι οκτώ επιβαίνοντες, ανάμεσά τους Λίβυοι αξιωματούχοι, μέλη του πληρώματος, καθώς και μία Ελληνίδα αεροσυνοδός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πιλότος πρόλαβε να αναφέρει ηλεκτρική βλάβη και να ζητήσει επείγουσα προσγείωση.

Στο σημείο της συντριβής έφτασε αντιπροσωπία της Λιβύης, συνοδευόμενη από τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας, ενώ παρόντες ήταν και συγγενείς των θυμάτων.

Από το αεροσκάφος έχουν απομείνει μόνο διασκορπισμένα συντρίμμια, καθώς η πτώση ήταν σφοδρή και δεν άφησε κανέναν επιζώντα. Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ, τέσσερις ακόμη ανώτατοι στρατιωτικοί που συμμετείχαν στη λιβυκή αποστολή στην Τουρκία, καθώς και τρία μέλη του πληρώματος. Όπως επιβεβαίωσαν οι τουρκικές αρχές σε επικοινωνία με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλήρωμα περιλαμβανόταν και Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Ερασιτεχνικά βίντεο κατέγραψαν τη λάμψη από την έκρηξη τη στιγμή της πτώσης. «Υπήρξε ένας δυνατός κρότος. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι ήταν σεισμός. Όταν φτάσαμε, υπήρχε μυρωδιά καυσίμων. Υπήρχαν και κομμάτια από το αεροπλάνο, μικρά θραύσματα. Αναρωτιόμασταν αν υπήρχε κάτι που μπορούσαμε να κάνουμε», ανέφερε κάτοικος της περιοχής κοντά στο σημείο του δυστυχήματος.

Το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα στις 20:10 τοπική ώρα, με προορισμό την Τρίπολη. Περίπου 40 λεπτά αργότερα ελήφθη ειδοποίηση για έκτακτη προσγείωση στην περιοχή Χαϊμάνα, ενώ στις 20:52 χάθηκε οριστικά η επικοινωνία με το αεροπλάνο.

«Οι έρευνες συνεχίζονται. Ωστόσο, ένα από τα σημεία στα οποία φαίνεται ότι θα επικεντρωθεί σημαντικός όγκος πόρων αφορά το εξής: σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αξιωματούχοι, περίπου 15 λεπτά μετά την απογείωση, το αεροσκάφος ανέφερε ηλεκτρικά προβλήματα», δήλωσε ο δημοσιογράφος του TRT, Άντριου Χόπκινς.

Στην περιοχή επιχειρούν τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας, διασώστες και ιατρικό προσωπικό, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες. Όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, «τα συντρίμμια καλύπτουν έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων» και πρόσθεσε ότι στις 02:45 τα ξημερώματα εντοπίστηκε ο καταγραφέας φωνής του αεροσκάφους.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει και το μαύρο κουτί, το οποίο αναμένεται να δώσει κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye’ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil’in de yer aldığı beş kişiden müteşekkil Libya Heyeti’nin dönüş yolculuğu maalesef faciayla… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) December 24, 2025

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, δηλώνοντας ότι «ο πόνος της Λιβύης είναι και πόνος της Τουρκίας», υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς και πολιτικούς δεσμούς των δύο χωρών.