Συντριβή F-35 στην Αλάσκα: 50 λεπτά αγωνίας για τον πιλότο πριν το εγκαταλείψει

Ένα F-35 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη στην αεροπορική βάση Eielson της Αλάσκας στις 28 Ιανουαρίου, έπειτα από μια δραματική προσπάθεια σχεδόν μίας ώρας να αντιμετωπιστεί σοβαρή δυσλειτουργία στο σύστημα προσγείωσης, σύμφωνα με το CNN.

Ο πιλότος, που βρισκόταν σε συνεχή τηλεδιάσκεψη με πέντε μηχανικούς της Lockheed Martin, αναγκάστηκε τελικά να εγκαταλείψει το αεροσκάφος, εκτινασσόμενος με επιτυχία και αποκομίζοντας μόνο ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με την επίσημη έρευνα, η συντριβή οφείλεται σε πάγο που παγίδεψε τον τροχό προσγείωσης, εμποδίζοντας τη λειτουργία του. Το πρόβλημα εκδηλώθηκε αμέσως μετά την απογείωση, όταν το σύστημα δεν μπόρεσε να ανασυρθεί.

Στην προσπάθεια να το κατεβάσει ξανά, η μύτη του τροχού «κλείδωσε», προκαλώντας αλυσιδωτές δυσλειτουργίες: το λογισμικό «θεώρησε» ότι το αεροσκάφος βρισκόταν στο έδαφος και ενεργοποίησε αυτόματα «λειτουργία εδάφους» ενώ το F-35 πετούσε, καθιστώντας το ανεξέλεγκτο.

Ο πιλότος, ακολουθώντας οδηγίες των μηχανικών, επιχείρησε δύο δοκιμαστικές προσγειώσεις «touch and go» για να ξεμπλοκάρει τον τροχό. Αντί για λύση, το πρόβλημα επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν και οι δύο κύριοι τροχοί προσγείωσης. Λίγο αργότερα αποφάσισε να εκτιναχθεί. Το μαχητικό αξίας 200 εκατ. δολαρίων συνετρίβη κάθετα στο έδαφος, όπως φαίνεται και στο βίντεο που καταγράφηκε.

Η Πολεμική Αεροπορία σημείωσε ότι μόλις εννέα ημέρες αργότερα, στο ίδιο αεροδρόμιο, καταγράφηκε παρόμοια βλάβη σε άλλο F-35. Σε εκείνη την περίπτωση όμως, ο πιλότος κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος με επιτυχία.