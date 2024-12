Συντριβή αεροπλάνου στο Καζακστάν: Ενδείξεις ότι χτυπήθηκε απο ρωσικά πυρά, καταγέλλει αξιωματούχος των ΗΠΑ

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines που συνετρίβη στο Καζακστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 άνθρωποι, συνετρίβη από δυνάμεις της ρωσικής αεράμυνας, ανέφεραν πηγές με γνώση των προκαταρκτικών πορισμάτων της έρευνας του για την καταστροφή στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ειδικότερα, μιλώντας στο Reuters, μία από τις πηγές που γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της έρευνας για το αεροπορικό δυστύχημα είπε πως τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι το αεροπλάνο χτυπήθηκε από ρωσικό σύστημα αεράμυνας Pantsir-S.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι το επικοινωνιακό σύστημα του αεροπλάνου είχε παραλύσει από πολεμικά ηλεκτρονικά συστήματα κατά την προσέγγιση στο Γκρόζνι.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, τόνισε ότι αν οι ενδείξεις αποδειχθούν ακριβείς, αυτό θα δείξει τη ρωσική απερισκεψία στην εισβολή της στην Ουκρανία.

Από την άλλη μεριά, οι αρχές του Καζακστάν δεν είναι σε θέση ούτε να επιβεβαιώσουν, ούτε όμως και να διαψεύσουν ότι το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines που κατέπεσε την Τετάρτη κοντά στην πόλη Άχταου καταρρίφθηκε από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

«Οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε κανένα συμπέρασμα για τη συντριβή», είπε ο περιφερειακός Εισαγγελέας Μεταφορών Αμπιλαϊμπέκ Ορνταμπάγιεφ.

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καζακστάν δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη εξήγηση για τη συντριβή.

Νωρίτερα, πηγές της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν, αφού φαίνεται να επιβεβαίωσαν στο Euronews την Πέμπτη (26/12) ότι η συντριβή προκλήθηκε από έναν ρωσικό πύραυλο εδάφους - αέρος.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε κατά της πτήσης 8432 κατά τη διάρκεια εναέριας δραστηριότητας μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από το Γκρόζνι και τα θραύσματα έπληξαν τους επιβάτες και το πλήρωμα καμπίνας, καθώς εξερράγησαν δίπλα στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

