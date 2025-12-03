Σύνοδος ΥΠΕΞ ΝΑΤΟ: «Ρωγμές» για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Σαφές μήνυμα ενότητας και στήριξη της Ουκρανίας από Γ. Γεραπετρίτη

Το Βέλγιο εξέφρασε ανοικτά τη δυσαρέσκειά του για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μαξίμ Πρεβό, μιλώντας κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο ΥΠΕΞ του NATO, υπογράμμισε ότι οι βελγικές ανησυχίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

«Απογοήτευση» από τις Βρυξέλλες

«Αισθανόμαστε απογοήτευση που δεν εισακουσθήκαμε», δήλωσε ο Βέλγος ΥΠΕΞ, σημειώνοντας ότι η πρόταση της Κομισιόν να αξιοποιηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την εγγύηση δανείου προς την Ουκρανία «δεν ανταποκρίνεται στις ανησυχίες» της χώρας του και αποτελεί «τη χειρότερη από τις επιλογές».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το σχέδιό της για τη χρηματοδότηση δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, βασισμένου σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του ρωσικού κράτους εντός της ΕΕ.

Γεραπετρίτης: Να ενισχύσουμε τις αμυντικές δυνατότητες χωρίς να ραγίσει η συνοχή

Τη σημασία της ενότητας και της συνοχής εντός της Συμμαχίας τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, στη Σύνοδο ΥΠΕΞ του NATO, υπογραμμίζοντας ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται σε μια «εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή» τόσο για το μέλλον του Οργανισμού όσο και για την παγκόσμια ειρήνη.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε πως η Συμμαχία οφείλει να μετρήσει με προσοχή τις δυνάμεις που θα την οδηγήσουν σε ενισχυμένες αμυντικές ικανότητες, αποφεύγοντας παράλληλα οποιαδήποτε αναταραχή στη συνοχή και στην αρχιτεκτονική ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία

Η υπουργική Σύνοδος πραγματοποιείται εν μέσω των διεθνών συζητήσεων για το μέλλον της Ουκρανίας.

«Η κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο», σημείωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, δηλώνοντας πως τα κράτη–μέλη οφείλουν να σταθούν δίπλα στο Κίεβο και στο δικαίωμά του να υπερασπίζεται την εδαφική του ακεραιότητα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο Διεθνές Δίκαιο.

Εστίαση στη Νότια Γειτονία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στο ζήτημα της Νότιας Γειτονίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που πρωτοστάτησαν στο σχέδιο δράσης για την περιοχή.

Τόνισε τη στρατηγική σημασία της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της ζώνης του Σαχέλ, επισημαίνοντας ότι αποτελούν κρίσιμους παράγοντες σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή.

«Πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα ώστε να εξασφαλίσουμε την ηρεμία και την ασφάλεια. Πρέπει όλοι να αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα θέτουμε τα προηγούμενα για το μέλλον».

Η Ελλάδα ως παράγοντας σταθερότητας

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η χώρα μας βρίσκεται «στον σκληρό πυρήνα» του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον σκληρό πυρήνα του ΟΑΣΕ, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και «στέκεται πάντοτε υπέρ της διεθνούς πολυμέρειας, υπέρ του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των μερών».

«Οι κίνδυνοι πρέπει να καλυφθούν πλήρως»

Ο Πρεβό τόνισε ότι όλοι αντιλαμβάνονται τη δυσκολία στη διαμόρφωση μιας νομικά ισχυρής και αξιόπιστης λύσης για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών πόρων, ενώ κατέστησε σαφές ότι το Βέλγιο απαιτεί πλήρη κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνει. Υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα δεν επιδιώκει αντιπαράθεση με τους εταίρους της ούτε με την Ουκρανία, αλλά εξακολουθεί να ζητά βιώσιμη εναλλακτική λύση αντί του προτεινόμενου δανείου.

Παρέμβαση Ρούτε- «Η Ουκρανία πρέπει να ενισχυθεί ενόψει των συνομιλιών»

Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά είναι κρίσιμο η Ουκρανία να βρίσκεται «στην ισχυρότερη δυνατή θέση» πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.