Οι συνθήκες γύρω από τη σύνοδο της Παρασκευής ευνοούν τόσο έντονα τη Μόσχα, που είναι προφανές γιατί ο Πούτιν άρπαξε την ευκαιρία - έπειτα από μήνες ψευδοδιαπραγματεύσεων - και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια συμφωνία που να προκύπτει από αυτή τη διμερή συνάντηση χωρίς να καταβαραθρώνει την Ουκρανία.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του έχουν αντιδράσει με δικαιολογημένο τρόμο στις πρώτες ιδέες του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει ό,τι έχει απομείνει από τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ με αντάλλαγμα μια κατάπαυση του πυρός.

Η απόρριψη από τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της παραχώρησης εδαφών το πρωί του Σαββάτου αντικατοπτρίζει το πραγματικό δίλημμα ενός αρχηγού κράτους που προσπαθεί να διαχειριστεί την οργή των ενόπλων δυνάμεων και την βαθιά καχυποψία του ουκρανικού λαού απέναντι στον γείτονά του, ο οποίος συνεχίζει να βομβαρδίζει τις πόλεις τους κάθε βράδυ.

Τι θα μπορούσε να πάρει πίσω η Ουκρανία στην «ανταλλαγή» που ανέφερε ο Τραμπ; Ίσως τα μικρά κομμάτια των παραμεθόριων περιοχών που κατέχει η Ρωσία στις περιοχές Σούμι και Χάρκιβ — μέρος της φερόμενης από τον Πούτιν «ζώνης ασφαλείας» — αλλά ρεαλιστικά, όχι πολλά περισσότερα.

Ο κύριος στόχος είναι η κατάπαυση του πυρός, και αυτό από μόνο του αποτελεί πρόκληση. Ο Πούτιν εδώ και καιρό υποστηρίζει πως η άμεση κατάπαυση του πυρός που ζητούν εδώ και μήνες οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η Ουκρανία είναι αδύνατη, καθώς πρώτα πρέπει να γίνουν τεχνικές εργασίες σχετικά με την παρακολούθηση και τη λογιστική. Είναι απίθανο να έχει αλλάξει γνώμη τώρα που οι δυνάμεις του έχουν το πάνω χέρι στη ανατολική γραμμή του μετώπου.

Προς τιμήν του, ο Πούτιν έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή τι θέλει: όλη η Ουκρανία υποταγμένη ή κατεχόμενη και μια στρατηγική αναδιάταξη με τις ΗΠΑ που θα περιλαμβάνει την εγκατάλειψη του Κιέβου.

Υπάρχει ο κίνδυνος να δούμε μια φαινομενική οικειότητα μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, που θα επιτρέψει στον Αμερικανό πρόεδρο να ανέχεται περισσότερες τεχνικές συναντήσεις μεταξύ των επιτελών τους για το τι και πότε μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.