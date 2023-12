Σύνοδος Κορυφής

Χωρίς συνέντευξη τύπου ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (15/12) στις 2:30 τοπική ώρα η πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες με την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου να αποτελεί «αγκάθι».

Οι ηγέτες δεν κατάφεραν να βρουν κοινό τόπο παρά τις πολύωρες συζητήσεις. Θετική όμως εξέλιξη αποτέλεσε η απόφαση για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου τα μεσάνυχτα διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ηγετών. Οι 27 επέστρεψαν στο τραπέζι των διαβουλεύσεων λίγο μετά τη 1:30 το πρωί τοπική ώρα.

Η συμφωνία για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία επετεύχθη περίπου στις 18:30 τοπική ώρα και αφού ο Βίκτορ Όρμπαν αποχώρησε από το δωμάτιο της συνεδρίασης με τους 26 να λένε «ναι». Ο Ούγγρος πρωθυπουργός σχεδόν δέκα λεπτά μετά αποχώρησή του από τη συνεδρίαση, ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο εμμένει στην πάγια θέση του, τονίζοντας ότι πρόκειται για «κακή συμφωνία».

Summary of the nightshift:

🚫 veto for the extra money to Ukraine,

🚫 veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.