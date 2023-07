Σύνοδος Κορυφής ΕΕ - Λ. Αμερικής- Καραϊβικής: Πρόθεση της ΕΕ να επενδύσει ισχυρά σε αυτήν την εταιρική σχέση

Οι ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής συναντώνται σήμερα 17 και αύριο 18 Ιουλίου στις Βρυξέλλες για την τρίτη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-CELAC.

Σκοπός της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-CELAC είναι η ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων της ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, η αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και μια κοινή δέσμευση για την τήρηση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή, στο τέλος της Συνόδου αναμένεται να υπάρξει μια κοινή δήλωση με πολιτικό χαρακτήρα, στην οποία η ευρωπαϊκή πλευρά θα επιδιώξει, μεταξύ άλλων, να υπάρξει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη ρωσική επιθετικότητα και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Από την πλευρά της Λατινικής Αμερικής, την παρουσία τους στη Σύνοδο Κορυφής έχουν επιβεβαιώσει 26 ηγέτες από τις 33 χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο Πρόεδρος της Αργεντινής Αλμπέρτο Φερνάντεζ. Το Περού και το Μεξικό θα εκπροσωπηθούν σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών.



Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η ΕΕ θα επενδύσει ισχυρά στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική» με τρόπο επωφελή για τις τοπικές κοινωνίες, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τις κοινές δηλώσεις της με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα στις Βρυξέλλες.

Opening remarks by President @vonderleyen at the EU-LAC 2023 Business Round Table.#GlobalGateway https://t.co/40Y4slBA7b