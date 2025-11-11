Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ένα τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη την Τρίτη κοντά στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου στην πλατφόρμα Χ, το αεροσκάφος τύπου C-130 είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και κατευθυνόταν πίσω προς την Τουρκία.

Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır.



Όπως αναφέρει η Hurriyet, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πόσα μέλη πληρώματος επέβαιναν στο αεροσκάφος.

#SonDakika | Milli Savunma Bakanlığı:



Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα τα θύματα από το αεροπορικό δυστύχημα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρές μας» που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά δήλωσε με ανάρτηση στο ότι συνομίλησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Γκέλα Γκελάντζε, ο οποίος βρίσκεται καθ' οδόν προς το σημείο της συντριβής.

Το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, υποσχόμενο ότι θα παράσχει αργότερα «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό».

Σημειώνεται ότι , το C-130 Hercules είναι ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος με τέσσερις στροβιλοκινητήρες, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από την Lockheed Martin.

Περισσότερες από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Αυστραλίας, χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος, με την Lockheed Martin να έχει κατασκευάσει περισσότερα από 2.500 από το 1954. Η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποιεί το αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 74 πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες, από το 1963.