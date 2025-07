Συνετρίβη αεροσκάφος F-35 στην Καλιφόρνια - Σώος ο πιλότος

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 συνετρίβη στο αεροδρόμιο Lemoore στην κεντρική Καλιφόρνια, σύμφωνα με το ABC News, την Τετάρτη.

Ο πιλότος εκτινάχθηκε με ασφάλεια και τα αίτια της συντριβής, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 6:30 μ.μ., ερευνώνται, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

🚨 BREAKING: A U.S. Navy F-35C Lightning II has reportedly crashed near Naval Air Station Lemoore in Kings County, CA.#F35 #USNavy #Lemoore #BreakingNews https://t.co/sa3cyN6wsi