Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά

Τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν Μοντανά, Ζακ Μορέτι, καθώς κρίθηκε πως ελλοχεύει ο κίνδυνος φυγής, ζήτησε ο εισαγγελέας της πόλης Σιόν, μετά από μια εκτενή διαδικασία ακρόασης το πρωί της Παρασκευής.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να επιβεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο του Βαλέ, σύμφωνα με πληροφορίε του SkyNews.

Νωρίτερα την Παρασκευή, οι Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα χωρίς να απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Αμφότεροι ερευνώνται ως ύποπτοι για εγκλήματα, περιλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων κατέθεσαν αγωγές στην ελβετική εισαγγελία για την πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation».

Στις ημέρες που ακολούθησαν μετά τη φονική φωτιά στο μπαρ Le Constellation την Πρωτοχρονιά, το γραφείο του εισαγγελέα του Βαλέ είχε αρχικά αποκλείσει το ενδεχόμενο σύλληψης, επικαλούμενο το γεγονός ότι δεν υπήρχε κίνδυνος φυγής για τον Ζακ Μορέτι και τη σύζυγό του. Ωστόσο, η νέα εξέλιξη υποδεικνύει ότι η κατάσταση έχει αλλάξει και η κράτηση κρίθηκε αναγκαία.

Υπενθυμίζεται, ότι η καταστροφή σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο Le Constellation, ένα μπαρ στο πολυτελές αλπικό χιονοδρομικό θέρετρο της Κρανς-Μοντάνα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 1:30 π.μ. τοπική ώρα (12:30 π.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου), ενώ οι θαμώνες γιόρταζαν την έλευση του 2026. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά και 119 τραυματίστηκαν.

Η φωτιά φαίνεται πως εξαπλώθηκε με τρομακτική ταχύτητα, προκαλώντας πανικό, καθώς ο κόσμος όρμησε προς μια σκάλα που οδηγούσε σε έξοδο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άνθρωποι ούρλιαζαν, σκαρφάλωναν ο ένας πάνω στον άλλον και έσπαγαν παράθυρα σε μια απελπισμένη προσπάθεια να διαφύγουν.

Ο Ελβετός Πρόεδρος, Γκι Παρμελέν, χαρακτήρισε την πυρκαγιά «μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας».

Ημέρα εθνικού πένθους στο Κραν Μοντάνα

Εκατοντάδες - συμπεριλαμβανομένου του Ελβετού Ομοσπονδιακού Προέδρου, Γκι Παρμελέν και του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν - συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή στο Κραν Μοντάνα για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της πυρκαγιάς της Πρωτοχρονιάς.