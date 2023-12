Times of Israel: Συνεχίζονται οι συνομιλίες για ανακωχή στη Γάζα

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επανάληψη της ανακωχής στη Λωρίδα της Γάζας, μεταδίδουν BBC και CNN, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Μια ανώνυμη παλαιστινιακή πηγή λέει στο BBC ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται μέσω μεσολαβητών. Στο μεταξύ, το γραφείο του AFP στο Κατάρ επικαλείται επίσης μια άγνωστη πηγή που λέει το ίδιο.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε πως ξανάρχισε τις επιχειρήσεις εναντίον του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Κατηγόρησε τη Χαμάς πως παραβίασε τους όρους της ανακωχής που εφαρμοζόταν από την 24η Νοεμβρίου, ανοίγοντας πυρ εναντίον της.

Hamas violated the operational pause, and in addition, fired toward Israeli territory.



The IDF has resumed combat against the Hamas terrorist organization in Gaza. pic.twitter.com/gVRpctD79R