Συνεχίζεται η κόντρα Μασκ με τον CEO της Ryanair: «Είναι ηλίθιος» - «Μήπως να την αγοράσω;»

Συνεχίζεται η διαμάχη ανάμεσα στο δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη των Tesla, SpaceX και Χ, Ίλον Μασκ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, Μάικλ Ο' Λίρι, ο οποίος αρνήθηκε να εγκαταστήσει Wi-Fi της Starlink στα αεροπλάνα.

Ειδικότερα, ο δισεκατομμυριούχος έχει κάνει σειρά αναρτήσεων στο Χ: «Μήπως να αγοράσω τη Ryanair και να βάλω κάποιον που το όνομά του είναι Ryan να τη διευθύνει;», αναφέρει σε μια, ενώ σε δεύτερη έχει βάλει και σχετική δημοσκόπηση.

Τα ειρωνικά σχόλια συνεχίστηκαν, ενώ πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων πρότειναν στον Μασκ να εξαγοράσει την εταιρεία.

«Πόσο κοστίζει να σε αγοράσω;» ρώτησε ο Μασκ κάτω από μια ανάρτηση της Ryanair στο X. «Θέλω πραγματικά να βάλω έναν Ryan επικεφαλής της Ryanair. Είναι το πεπρωμένο σου», συνέχισε.

Υπενθυμίζεται ότι, η αεροπορική εταιρεία μπήκε στο στόχαστρο του Μασκ την περασμένη εβδομάδα, αφού ο διευθύνων σύμβουλος Μάικλ Ο' Λίρι χαρακτήρισε τον δισεκατομμυριούχο «ηλίθιο» κατά τη διάρκεια ενός podcast.

Επίσης, αποκάλεσε την υπηρεσία Starlink που προσφέρει η SpaceX «απρόσιτη», σημειώνοντας ότι κοστίζει μεταξύ 200 και 250 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως η εγκατάσταση μιας κεραίας για την πρόσβαση στους δορυφόρους στην οροφή ενός αεροσκάφους.

Ο Μασκ, με τη σειρά του, αποκάλεσε «εντελώς ηλίθιο» τον Ο’ Λίρι, ζήτησε την απόλυσή του και άφησε υπονοούμενα πως σχεδιάζει να εξαγοράσει την εταιρεία.

Σύμφωνα με αναφορές, ο διευθύνων σύμβουλος Μάικλ Ο' Λίρι κατείχε σημαντικό μερίδιο έως και 4% το 2025, αλλά πούλησε μετοχές αξίας 21 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Ο Μασκ θα πρέπει να προχωρήσει σε εχθρική εξαγορά ή να υποβάλει προσφορά εξαγοράς στους μετόχους, εάν όντως θέλει να αγοράσει την αεροπορική εταιρεία.