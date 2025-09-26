Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - Ζητάει άδεια εκταφής για τοξικολογικές εξετάσεις

Συνεχίζει την απεργία πείνας, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του ωστόσο η απόφαση αυτή δεν ικανοποιεί τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένεια, καθώς όπως επισημαίνουν η άδεια εκταφής αφορά μόνο την ταυτοποίηση του DNA και η οικογένεια επιθυμεί να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό, για τα αίτια του θανάτου.

«Συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν», τόνισε υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσει τον αγώνα καθώς οι 57 νεκροί ζητούν δικαίωση.

Μιλώντας στην κάμερα του OPEN από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Πάνος Ρούτσι, ανέφερε πως η εκταφή δεν ήταν αποκλειστικά αυτό που επιθυμούσε, καθώς ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι.

Σε μεταγενέστερη δήλωσή του το βράδυ της Παρασκευής, ο Πάνος Ρούτσι γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του έκανε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, μπροστά από τη Βουλή, ο Πάνος Ρούτσι.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε ο κ. Ρούτσι.

Αιτήματα εκταφής των σορών των παιδιών τους - επίσης θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών - έχουν καταθέσει, επίσης, ο Παύλος Ασλανίδης για τον γιο του, Δημήτρη, καθώς και η Μαρία Καρυστιανού, για την κόρη της Μάρθη - στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.