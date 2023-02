Η «μαύρη λίστα»

Συνιστά μία ιδιαίτερα περίεργη -και συχνά μυστηριώδη- σειρά υποθέσεων θανάτου στην Ρωσία. Ήδη από τις αρχές του 2022, έχουν σημειωθεί πολλαπλοί ασυνήθιστοι θάνατοι Ρώσων επιχειρηματιών ή υψηλόβαθμων αξιωματούχων, ενίοτε συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειάς τους, κάτω από ύποπτες συνθήκες, όπως υποστηρίζουν ορισμένες πηγές στο εξωτερικό.

Όσοι έχουν ασχοληθεί τόσο με την ανάλυση του πολέμου στην Ουκρανία όσο και με τις εσωτερικές πολιτικές συνθήκες που σοβούν στην Ρωσία, αποκαλούν το συγκεκριμένο φαινόμενο «Σύνδρομο Αιφνίδιου Ρωσικού Θανάτου». Ο ορισμός αποδίδεται, για πρώτη φορά, από τη δημοσιογράφο Ελέιν Γκόντφρεϊ σε άρθρο της στο The Atlantic, στις 29 Δεκεμβρίου 2022.

Η πρώτη φορά που αρχίζουν τα διεθνή ΜΜΕ να ασχολούνται με αυτές τις περίεργες υποθέσεις ήταν στις αρχές Ιουνίου του 2022, δηλαδή λίγους μήνες έπειτα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στις 3 Ιουνίου 2022, το ειδησεογραφικό δίκτυο NOS στην Ολλανδία περιγράφει το φαινόμενο ως «ένα ζοφερό σήριαλ», με «πρωταγωνιστές» Ρώσους δισεκατομμυριούχους, η πλειονότητα των οποίων προερχόταν από τον ενεργειακό κλάδο (σ.σ. πρόεδροι ή διευθύνοντες σύμβουλοι), ειδικότερα από εταιρείες παραγωγής και εκμετάλλευσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό παραμένει, μάλλον, θολή και οι γνώμες που διατυπώνονται είναι σαφώς διχασμένες. Διάφοροι σχολιαστές αποκλείουν τις αυτοκτονίες ή την κακή υγεία των θυμάτων. Άλλοι πάλι, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αναλυτών Φιόνα Χιλ και Μαρκ Γκαλεότι, είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε τέτοιες συνωμοσίες.

for those keeping track at home, 12 “threw himself from window/shot himself 7 times in the head” russian oligarch deaths this year so far pic.twitter.com/3wPM4dbL2K

Επισημαίνουν ότι οι θάνατοι δεν συνδέονται απαραίτητα όλοι μεταξύ τους και ότι είναι πολύ πιο πιθανό κάποιοι από αυτούς να είναι πράγματι αυτοκτονίες και κάποιοι να είναι δολοφονίες από ανταγωνιστικές ομάδες επιρροής, που είχαν ως στόχο να εξαλείψουν τους ανταγωνιστές τους χωρίς μια κεντρική προσπάθεια του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το ποσοστό αυτοκτονιών στη Ρωσία είναι το τρίτο υψηλότερο στον κόσμο και παρόμοιες τάσεις έχουν σημειωθεί το 2020 σχετικά με γιατρούς που περιέθαλψαν ασθενείς της Covid-19 που από υψηλούς ορόφους ή ταράτσες κτιρίων. Οι αυτοκτονίες θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω ειδικά στη ρωσική επιχειρηματική κοινότητα λόγω της σημαντικής πίεσης από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις.

Το πρώτο επίσημα καταγεγραμμένο συμβάν, στο οποίο προσδίδεται ο χαρακτηρισμός «Σύνδρομο Ξαφνικού Θανάτου», σημειώνεται στις 30 Ιανουαρίου 2022, δηλαδή περίπου ένα μήνα προτού ξεκινήσει ο πόλεμος του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Ήταν τότε, όταν ο 60χρονος Λεονίντ Σούλμαν, επικεφαλής μεταφορών του ρωσικού ενεργειακού «κολοσσού» της Gazprom, βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο της εξοχικής του κατοικίας στην περιοχή του Λένινγκραντ. Δίπλα στο πτώμα του υπήρχε ένα σημείωμα αυτοκτονίας.

Έκτοτε, έχουν χάσει τη ζωή τους άλλα 28 άτομα, με τελευταίο πλέον πρόσφατο θύμα την Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης του Υπουργείου Άμυνας στην Ρωσία, Μαρίνα Γιάνκινα, η οποία βρέθηκε νεκρή έπειτα από πτώση από παράθυρο στον 16ο όροφο πολυώροφου κτιρίου, στην Αγία Πετρούπολη.

In #SaintPetersburg, the head of the financial support department of the Ministry of Defense for the Western District, Marina Yankina, mysteriously fell out of the window. pic.twitter.com/QT3PJcgtxE