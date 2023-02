Ρωσία: Μυστήριο οι συνεχείς «αυτοκτονίες» υψηλόβαθμων αξιωματούχων

Η σορός της 58χρονης Μαρίνα Γιάνκινα, η οποία ήταν επικεφαλής του τμήματος οικονομικής υποστήριξης του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στη Δυτική Στρατιωτική Περιφέρεια της Αγίας Πετρούπολης, βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης, ανέφερε η «Fontanka.

Η αστυνομία βρήκε το πτώμα της κάτω από τα παράθυρα ενός πολυώροφου κτιρίου στην οδό Ζαμσίνα στην περιοχή του Καλινίσκι της Αγίας Πετρούπολης.

Το ανεξάρτητο μέσο «Fontanka» αναφέρει ότι με βάση τις πρώτες πληροφορίες, η εκλιπούσα ζούσε στο κτίριο όπου σκοτώθηκε και οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

In #SaintPetersburg , the head of the financial support department of the Ministry of Defense for the Western District, Marina Yankina, mysteriously fell out of the window. pic.twitter.com/QT3PJcgtxE

Το Γραφείο Τύπου της Δυτικής Στρατιωτικής Περιφέρειας επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα εργαζόταν στην υπηρεσία, ενώ το ρωσικό κανάλι Telegram Mash και άλλα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στον 16ο όροφο του κτιρίου ανακαλύφθηκαν έγγραφα και άλλα αντικείμενα που ανήκαν στη Γιάνκινα.

Σύμφωνα με τo «Fontanka», η Γιάνκινα εργαζόταν προηγουμένως στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία και διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσιακών Σχέσεων της Αγίας Πετρούπολης.

Ο Άντον Γκερασένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, σχολιάζοντας την Πέμπτη τον θάνατο της Γιάνκινα στο Twitter έγραψε ότι «η Μαρίνα Γιάνκινα, επικεφαλής του οικονομικού τμήματος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, βρέθηκε νεκρή. Έπεσε από ένα παράθυρο. Ο θάνατός της δεν είναι ο πρώτος μεταξύ Ρώσων υψηλόβαθμων αξιωματούχων τον τελευταίο χρόνο».

