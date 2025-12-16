Συνάντηση Ζελένσκι με Ευρωπαίους αξιωματούχους: Στην ατζέντα ο διεθνής μηχανισμός αποζημίωσης για την Ουκρανία
(AP Photo/Peter Dejong)
(AP Photo/Peter Dejong)

Συνάντηση Ζελένσκι με Ευρωπαίους αξιωματούχους: Στην ατζέντα ο διεθνής μηχανισμός αποζημίωσης για την Ουκρανία

16/12/2025 • 15:36 / Τελευταία Ενημέρωση: 15:56
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
16/12/2025 • 15:36 / Τελευταία Ενημέρωση: 15:56
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, τον Πρόεδρο της Μολδαβίας και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης στο περιθώριο της διπλωματικής διάσκεψης για τη σύσταση της Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος, «συζητήσαμε το συνολικό έργο για τη δημιουργία του διεθνούς μηχανισμού αποζημίωσης και, ειδικότερα, της Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για την Ουκρανία. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αξιώσεις αποζημίωσης για ζημίες και απώλειες που προκλήθηκαν από την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η δικαιοσύνη είναι εξίσου σημαντική με την ειρήνη. Ευχαριστώ όλους όσους μας βοηθούν να προωθήσουμε και τα δύο».

Ταυτόχρονα, ο Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των οικονομικών της αναγκών και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για να υποστηρίξει το Κίεβο είναι καίριας σημασίας.

Μιλώντας στη Χάγη κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπηρεσιακό Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σχοφ, ο Ζελέσνκι είπε ότι η χρήση των ρωσικών δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα βοηθήσουν το Κίεβο να αντισταθμίσει τη μείωση της υποστήριξης εκ μέρους ορισμένων από τους εταίρους του. «Δεν βλέπω την πιθανότητα να σταθούμε ισχυροί χωρίς αυτή την υποστήριξη», δήλωσε ο Ζελέσνκι στους δημοσιογράφους.

ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΕΙΣΒΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ