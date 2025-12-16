Συνάντηση Ζελένσκι με Ευρωπαίους αξιωματούχους: Στην ατζέντα ο διεθνής μηχανισμός αποζημίωσης για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, τον Πρόεδρο της Μολδαβίας και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης στο περιθώριο της διπλωματικής διάσκεψης για τη σύσταση της Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος, «συζητήσαμε το συνολικό έργο για τη δημιουργία του διεθνούς μηχανισμού αποζημίωσης και, ειδικότερα, της Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για την Ουκρανία. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αξιώσεις αποζημίωσης για ζημίες και απώλειες που προκλήθηκαν από την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η δικαιοσύνη είναι εξίσου σημαντική με την ειρήνη. Ευχαριστώ όλους όσους μας βοηθούν να προωθήσουμε και τα δύο».

We held a joint meeting with Prime Minister of the Netherlands Dick Schoof @MinPres, President of Moldova @sandumaiamd, and Secretary General of the Council of Europe @alain_berset on the sidelines of the diplomatic conference dedicated to the establishment of the International… pic.twitter.com/m1kjCgLOY0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2025

Ταυτόχρονα, ο Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των οικονομικών της αναγκών και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για να υποστηρίξει το Κίεβο είναι καίριας σημασίας.

Μιλώντας στη Χάγη κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπηρεσιακό Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σχοφ, ο Ζελέσνκι είπε ότι η χρήση των ρωσικών δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα βοηθήσουν το Κίεβο να αντισταθμίσει τη μείωση της υποστήριξης εκ μέρους ορισμένων από τους εταίρους του. «Δεν βλέπω την πιθανότητα να σταθούμε ισχυροί χωρίς αυτή την υποστήριξη», δήλωσε ο Ζελέσνκι στους δημοσιογράφους.