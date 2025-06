Συνάντηση υπουργών Ενέργειας Λιβύης - Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη: Στο επίκεντρο η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων

Στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή συνάντηση μεταξύ του υπουργού Πετρελαίου της Λιβύης, Χαλίφα Αμπντουλσαντέκ, και του Τούρκου υπουργού Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Κύριο αντικείμενο όπως αναφέρει ο Τούρκος υπουργός σε ανάρτησή του ήταν η εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Α. Μπαϊρακτάρ ανέφερε πως οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προοπτικές συνέργειας στον τομέα των υδρογονανθράκων, με έμφαση στην έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Θα συνεχίσουμε το στρατηγικό μας έργο χωρίς επιβράδυνση μέσω της ενεργειακής διπλωματίας με το όραμά μας για διαφοροποίηση των ενεργειακών μας πόρων και μείωση της εξωτερικής εξάρτησης» πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «η Τουρκία μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στον ενεργειακό τομέα, προς όφελος και των δύο εθνών».

Η συνάντηση ακολούθησε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας την Τετάρτη (25/6) μεταξύ της τουρκικής κρατικής εταιρείας TPAO και της λιβυκής NOC, το οποίο προβλέπει τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών από την Τουρκία σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται νότια της μέσης γραμμής Ελλάδας και Λιβύης, εντός της δυνητικής λιβυκής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

