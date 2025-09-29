Times of Israel, AXIOS

Η προσθήκη συνέντευξης Τύπου στη συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, εγείρει εικασίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων, αναφέρoρουν σε δημοσίευμά τους οι Times of Israel.

Οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει την αρχική στήριξη του σχεδίου από Άραβες και Μουσουλμάνους εταίρους που θεωρούνται κρίσιμοι για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας, ενώ όπως σημειώνεται το Ισραήλ, εξακολουθεί να συζητά το σχέδιο και η Χαμάς δηλώνει ότι δεν της έχει ακόμη παρουσιαστεί.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, είχε περίπου δίωρη συνάντηση με τον Νετανιάχου στο ξενοδοχείο του την Κυριακή, κατά την οποία προσπάθησε να τον πείσει να συναινέσει, παρά τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού για τους όρους της πρότασης σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς και τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική Γάζα, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στους Times of Israel.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου και πρώην ανώτερος σύμβουλος, συμμετείχε επίσης στις συζητήσεις.

Εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συνάντηση με τον Γουίτκοφ πήγε καλά και ότι ο Νετανιάχου είναι πιθανό να εκφράσει την υποστήριξή του στο σχέδιο όταν συναντηθεί με τον Τραμπ, σήμερα, Δευτέρα, στον Λευκό Οίκο.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως πίστευε ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία. «Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να επιτύχουμε κάτι μεγάλο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ιδιαίτερο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Θα τα καταφέρουμε», έγραψε την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του, την Truth Social.

Axios: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά σε μια συμφωνία για το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Μπαράκ Ραβίντ από το Axios, στην πλατφόρμα X.

Το ρεπορτάζ επικαλείται ανώτατο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος επισημαίνει ότι το σχέδιο συζητήθηκε σε επαφές που είχαν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρός του Τραμπ και πρώην σύμβουλός του) και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ελπίζει να οριστικοποιήσει την πρότασή του για ειρήνευση στη Γάζα κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Νετανιάχου, σήμερα.

A senior U.S. official said that following the talks between Witkoff and Kushner and Netanyahu, the U.S. & Israel are very close to an agreement on Trump’s plan to end the war in Gaza. Hamas still needs to agree, the official added https://t.co/dypklAzht9 — Barak Ravid (@BarakRavid) September 29, 2025

Το σχέδιο των 21 σημείων για τη Γάζα

Σε άλλο δημοσίευμά τους οι Tiems of Israel είχαν παρουσιάσει τα 21 σημεία του σχεδίου εκ των οποίων ένα από αυτά προβλέπει ότι μεγάλο μέρος της συμφωνίας μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και χωρίς τη Χαμάς. Περιλαμβάνει τη συγκρότηση μεταβατικής κυβέρνησης Παλαιστινίων τεχνοκρατών και τη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης σε περιοχές που έχουν εκκαθαριστεί από την παρουσία της - δηλαδή στη συντριπτική πλειονότητα της Λωρίδας.

Συγκεκριμένα προβλέπει:

Την απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων.

Μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταπολεμικό σχέδιο με μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

Δημιουργία δύναμης ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστίνιους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Κάποιας μορφής εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ωστόσο, χωρίς την απελευθέρωση των 48 υπολοίπων ομήρων, είναι απίθανο το Ισραήλ να συμφωνήσει σε τερματισμό της επίθεσης στην Πόλη της Γάζας και πέρα από αυτήν.

Επιπλέον, οι αλλαγές που ζήτησε ο Νετανιάχου στο αμερικανικό σχέδιο μπορεί να προκαλέσουν την αντίδραση των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, που τονίζουν τη σημασία του ρόλου της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα και τη διαμόρφωση μιας πορείας προς μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος - δύο «κόκκινες γραμμές» για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Παρότι οκτώ Άραβες και Μουσουλμάνοι ηγέτες είχαν την ευκαιρία να επηρεάσουν τον Τραμπ κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, ο Νετανιάχου έχει το πλεονέκτημα ότι πιθανόν θα είναι ο τελευταίος περιφερειακός ηγέτης που θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο πριν από την ανακοίνωση του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.