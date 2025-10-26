Συνάντηση Τραμπ - Λούλα: Συμφώνησαν σε άμεσες διαπραγματεύσεις για τους δασμούς

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε την Κυριακή ότι είχε μια «εποικοδομητική συνάντηση» με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ότι οι ομάδες των δύο χωρών θα ξεκινήσουν «άμεσα» συνομιλίες για τους δασμούς και άλλα ζητήματα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου της ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τις εντάσεις που προέκυψαν μετά την απόφαση του Τραμπ, τον Αύγουστο, να αυξήσει τους αμερικανικούς δασμούς στις περισσότερες βραζιλιάνικες εισαγωγές από 10% σε 50%.

«Συμφωνήσαμε οι ομάδες μας να συναντηθούν άμεσα, ώστε να προωθήσουμε την αναζήτηση λύσεων σχετικά με τους δασμούς και τις κυρώσεις εις βάρος Βραζιλιάνων αξιωματούχων», ανέφερε ο Λούλα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντηση.

Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as… pic.twitter.com/aTXZthrb9Z — Lula (@LulaOficial) October 26, 2025

Ο Τραμπ είχε συνδέσει προηγουμένως την επιβολή των νέων δασμών με αυτό που χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επίσης επιβάλει κυρώσεις σε αρκετούς Βραζιλιάνους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Αλεσάντρε ντε Μοράες, ο οποίος είχε επιβλέψει τη δίκη που οδήγησε στην καταδίκη του Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος.

Πριν από τη συνάντηση, πάντως, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως βλέπει περιθώρια συνεννόησης με τον Λούλα.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε κάποιες πολύ καλές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», είπε.

Ο Λούλα είχε χαρακτηρίσει την αύξηση των δασμών «λάθος», επικαλούμενος το εμπορικό πλεόνασμα των ΗΠΑ έναντι της Βραζιλίας, ύψους 410 δισ. δολαρίων τα τελευταία 15 χρόνια.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βραζιλίας, Μάουρο Βιέιρα, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν άμεσα, με συνάντηση της βραζιλιάνικης αντιπροσωπείας με τους Αμερικανούς αξιωματούχους να έχει προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα.

«Θα καταρτίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα διαπραγματεύσεων και θα προσδιορίσουμε τους τομείς για τους οποίους θα συζητήσουμε, ώστε να προχωρήσουμε», ανέφερε ο Βιέιρα σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου, προσθέτοντας ότι η Βραζιλία έχει ζητήσει την αναστολή των δασμών κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχθηκαν το αίτημα αυτό.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, σύμφωνα με τον Βιέιρα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο εμπορικός εκπρόσωπος, Τζέιμις Γκριρ.

«Ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε τις διμερείς διαπραγματεύσεις που αφορούν κάθε έναν από τους τομείς των αμερικανικών δασμών επί των βραζιλιάνικων προϊόντων στο προσεχές διάστημα, μέσα σε λίγες εβδομάδες», πρόσθεσε ο Βιέιρα.

Ο Μπολσονάρου δεν αναφέρθηκε στη συζήτηση, σύμφωνα με τον Μάρσιο Ρόζα, εκτελεστικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου της Βραζιλίας, που βρισκόταν στο πλευρό του Βιέιρα.

Η αύξηση των αμερικανικών δασμών στα βραζιλιάνικα προϊόντα έχει ήδη αρχίσει να αναδιαμορφώνει το παγκόσμιο εμπόριο βοείου κρέατος, προκαλώντας άνοδο τιμών στις ΗΠΑ και ενθαρρύνοντας την επανεξαγωγή μέσω τρίτων χωρών, όπως το Μεξικό, ενώ οι εξαγωγές της Βραζιλίας προς τη μεγαλύτερη αγορά βοδινού της, την Κίνα, καταγράφουν άνοδο-ρεκόρ.

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βοείου Κρέατος της Βραζιλίας (Abiec) χαρακτήρισε τη συνάντηση των δύο ηγετών «θετικό βήμα».

«Η συνεννόηση ανάμεσα στις δύο χώρες μπορεί να διαφυλάξει την ανταγωνιστικότητα του βραζιλιάνικου προϊόντος, να εξασφαλίσει προβλεψιμότητα για τους εξαγωγείς και να ενισχύσει την παρουσία του βραζιλιάνικου βοδινού στην αγορά της Βόρειας Αμερικής», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι συνολικές εξαγωγές βοείου κρέατος της Βραζιλίας — συμπεριλαμβανομένων του νωπού και επεξεργασμένου κρέατος, των εδώδιμων υποπροϊόντων και του λίπους — απέφεραν έσοδα 1,92 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο, με τον όγκο να φθάνει τους 373.867 μετρικούς τόνους, σημειώνοντας άνοδο 49% σε αξία και 17% σε όγκο σε σχέση με πέρυσι.

Ο Σύνδεσμος της βραζιλιάνικης βιομηχανίας καφέ (ABIC) εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη «μακρόχρονη εταιρική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών.

Η Βραζιλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας καφέ παγκοσμίως, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον μεγαλύτερο εισαγωγέα.

«Οι πρόσφατες συναντήσεις μεταξύ των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βραζιλίας είναι πιο θετικές, και στην ABIC είμαστε αισιόδοξοι», δήλωσε ο πρόεδρός της, Πάβελ Καρντόζο.