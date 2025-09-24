Συνάντηση Τραμπ - Γκουτέρες: Επί τάπητος τέθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις

Οι τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, και ιδιαίτερα ο πόλεμος στην Ουκρανία, τέθηκαν επί τάπητος κατά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καλωσόρισε τον Αμερικανό πρόεδρο στα Ηνωμένα Έθνη και υπενθύμισε τη «διαχρονική δυναμική συμβολή» των Ηνωμένων Πολιτειών στην υποστήριξη του Οργανισμού και εξέφρασε «ευγνωμοσύνη για αυτήν τη στήριξη από την ίδρυση του ΟΗΕ».

Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας αναγνώρισε «τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την επίλυση συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο» και εξέφρασε «τη διάθεση των Ηνωμένων Εθνών να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επιδίωξη της ειρήνης».

Φον ντερ Λάιεν και Τραμπ συζήτησαν τις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τις επανειλημμένες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία και συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας από τον τομέα της ενέργειας.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι έθεσε στον Τραμπ το θέμα «των προκλήσεων του Κρεμλίνου, ιδίως των τακτικών παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου», στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι ανάγκη να μειωθούν γρήγορα τα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα. Η φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε ότι η ΕΕ ανακοίνωσε πρόσφατα τα σχέδιά της για να επιταχυνθούν οι προσπάθειές της προς αυτήν την κατεύθυνση.