Συνάντηση Στάρμερ - Ζελένσκι: Έκκληση για ενίσχυση του Κιέβου με όπλα μεγάλης εμβέλειας από τον Βρετανό πρωθυπουργό

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έκανε έκκληση σήμερα να αυξηθούν οι παραδόσεις όπλων μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία σε συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από μια συνάντηση στο Λονδίνο του λεγόμενου συνασπισμού των προθύμων.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά τα μέσα, ιδιαίτερα τα μέσα με μεγάλη εμβέλεια», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ κατά την έναρξη της συνάντησής τους. «Και βέβαια, υπάρχει η κρίσιμη εργασία του συνασπισμού των προθύμων σχετικά με τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας», πρόσθεσε.

Η συνάντηση Ζελένσκι-Στάρμερ πραγματοποιήθηκε αφότου ο βασιλιάς Κάρολος Γ' παραχώρησε νέα ακρόαση στον Ουκρανό πρόεδρο -- η τρίτη συνάντησή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις αρχές του έτους.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών ηγείται μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν του «συνασπισμού των προθύμων», ο οποίος περιλαμβάνει 26 ευρωπαϊκές κυρίως χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο.

Βρετανία: Σύνοδος του «Συνασπισμού των Προθύμων» για την Ουκρανία στο Λονδίνο

Υπενθυμίζεται ότι οι ηγέτες του «Συνασπισμού των Προθύμων» συνεδριάζουν σήμερα το απόγευμα στο Λονδίνο, με στόχο από την μια να εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία ενόψει του χειμώνα και από την άλλη να ενισχύσουν την άμυνα του Κιέβου. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Βρετανικού πρωθυπουργικού γραφείου.

Απώτερος σκοπός, όπως τονίζουν οι αναλυτές, να βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η θέση του Κιέβου ούτως ώστε να εξασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα όταν οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η συνάντηση των ηγετών θα πραγματοποιηθεί τόσο δια ζώσης, στο βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, όσο και διαδικτυακά, με τη συμμετοχή περίπου είκοσι ηγετών. Μεταξύ αυτών ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρεντέρικσεν, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να καλέσει τους ηγέτες να προχωρήσουν σε αποφασιστικά βήματα για να σταματήσει ολοκληρωτικά η πώληση ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες στη Σύνοδο να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για να χρηματοδοτηθεί η άμυνα της Ουκρανίας και να ενισχυθεί η χορήγηση οπλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς.

«Ο μόνος που δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο είναι ο Βλαντίμιρ Πούτιν», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας ότι «οι απάνθρωπες επιθέσεις του εναντίον παιδιών σε νηπιαγωγείο αυτή την εβδομάδα το αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας».

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επιτάχυνση του προγράμματος κατασκευής οπλικών συστημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο την άμεση παράδοση 140 ελαφρών πυραύλων (LMM) στην Ουκρανία μέσα στον χειμώνα. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη συμφωνία ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων στερλινών που υπόγραψε το Μάρτιο η Βρετανία με την Ουκρανία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σύνοδος πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την υιοθέτηση του 19ου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας και τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε δύο από τις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

«Η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια όλων μας», τόνισε ο Κιρ Στάρμερ, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο του Ντονέτσκ «καθορίζουν το συλλογικό μας μέλλον για τα επόμενα χρόνια».

Στο περιθώριο της συνάντησης, οι ηγέτες Θα επισκεφτούν παιδιά του Ουκρανικού Σχολείου του Αγίου Μάρκου στο Λονδίνο, το οποίο έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες ουκρανόπουλα που βρήκαν καταφύγιο στην Βρετανία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε και συνάντηση του προέδρου Ζελένσκσι με τον βασιλιά Κάρολο στο κάστρο του Ουίνδσορ. Ήταν η τρίτη συνάντηση του δύο αντρών μέσα σε ένα χρόνο.