Ο ΥΠΕΞ του Ομάν θα συναντηθεί σήμερα με τον Τζέι Ντι Βανς για το Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Σαγίντ Μπαντρ Αλμπουσάιντι θα συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Απεσταλμένοι της αμερικανικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ διεξήγαγαν χθες στη Γενεύη τον τρίτο κύκλο έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με μεσολάβηση του σουλτανάτου του Ομάν.

Μετά τις συνομιλίες ο Αλμπουσάιντι μίλησε για «σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί έκανε λόγο για τις «πιο εντατικές» συνομιλίες ανάμεσα στα δυο μέρη «μέχρι τώρα», αναφερόμενος σε «περαιτέρω πρόοδο». Πάντως ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios έγραψε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, «απογοητεύτηκαν» από όσα άκουσαν από τους Ιρανούς κατά την διαπραγμάτευση.

Ο Βανς δήλωσε χθες Πέμπτη - χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εξαπολυθούν νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ότι δεν υπάρχει «καμία πιθανότητα» πολεμικής αναμέτρησης με μεγάλη διάρκεια ανάμεσα στις δυο χώρες.

Τις τελευταίες εβδομάδες Ουάσινγκτον και Τεχεράνη διεξάγουν γύρους συνομιλιών, εν μέσω μιας μαζικής στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου, με επαναλαμβανόμενες απειλές του Τραμπ με στρατιωτική δράση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας αν δεν υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, με το ερώτημα να παραμένει αναπάντητο αν υπάρχει προοίμιο συμφωνίας ή πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.