Συνάντηση Σι - Ορσί: Η Κίνα και η Ουρουγουάη πρέπει να συνεργαστούν

Η Κίνα και η Ουρουγουάη πρέπει να συνεργαστούν και να προωθήσουν «ίσο και συντεταγμένα πολυπολικό κόσμο», τόνισε σήμερα ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ουρουγουανό ομόλογό του Ζαμαντού Ορσί.

Η επίσκεψη του Ορσί στο Πεκίνο είναι η πρώτη ηγέτη χώρας της Λατινικής Αμερικής στην Κίνα μετά την εισβολή του αμερικανικού στρατού στη Βενεζουέλα την 3η Ιανουαρίου και την αιχμαλώτιση του τότε προέδρου της, του σοσιαλιστή Νικολάς Μαδούρο.

Το Πεκίνο και το Μοντεβιδέο «πρέπει να συνεργαστούν για να προωθήσουν ίσο και συντεταγμένα πολυπολικό κόσμο και παγκόσμια επωφελή χωρίς αποκλεισμούς οικονομική παγκοσμιοποίηση», ανέφερε ο κ. Σι, προσθέτοντας πως σκοπός είναι το καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα.

Το ταξίδι του Ορσί ακολουθεί σειρά επισκέψεων δυτικών ηγετών στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων αυτών του πρωθυπουργού της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, του πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνι, του πρωθυπουργού της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο κλπ.

Ο Ουρουγουανός πρόεδρος της αριστεράς σημείωσε πως η επίσκεψή του είχε σκοπό να «ενισχυθεί η Ουρουγουάη» σε διεθνές επίπεδο «και να εξασφαλιστούν ευκαιρίες, επενδύσεις και ανάπτυξη» μέσω Facebook την Κυριακή.

Ο Ορσί συνοδεύεται από πολυπληθή αντιπροσωπεία--με κάπου 150 μέλη--που συμπεριλαμβάνει επιχειρηματίες· η επίσκεψη θα διαρκέσει ως το Σάββατο 7η Φεβρουαρίου. Θα συνεχιστεί στη Σαγκάη, κινεζική οικονομική πρωτεύουσα.

Η χρονική στιγμή είναι σημαντική από την άποψη του συμβολισμού για το Πεκίνο, έκρινε ο Φρανσίσκο Ουρδίνες, καθηγητής πολιτικών επιστημών σε πανεπιστήμιο της Χιλής ειδικευμένος στην Κίνα.

«Για το Πεκίνο, η φιλοξενία του Ορσί (...) στέλνει το μήνυμα ότι οι χώρες της νότιας Αμερικής παραμένουν πρόθυμες να συνεργαστούν (με την Κίνα) παρά το ολοένα πιο πολωμένο γεωπολιτικό περιβάλλον», πρόσθεσε.

Η Κίνα ήταν ο κυριότερος προορισμός αγροτικών προϊόντων της Ουρουγουάης, από ξυλοπολτό ως σόγια και βοδινό κρέας. Η Ουρουγουάη κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα 187 εκατ. δολαρίων έναντι της Κίνας το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής εισάγει μηχανήματα, ηλεκτρονικά και χημικά από την Κίνα.