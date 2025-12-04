Συνάντηση Σι - Μακρόν: Έκκληση του Γάλλου προέδρου «να ξεπεραστούν οι διαφωνίες»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρότρυνε, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησής του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, να «ξεπεραστούν» οι διαφωνίες των δυο χωρών για διάφορα ζητήματα.

«Έχουμε --το γνωρίζουμε-- πολλές αποκλίνουσες απόψεις, έχουμε ενίοτε διαφωνίες», όμως ταυτόχρονα «έχουμε την ευθύνη να φροντίζουμε να ξεπεραστούν, να βρίσκουμε μηχανισμούς συνεργασίας, επίλυσης διαφορών, για να υπάρξει η αποτελεσματική πολυμερής συνεργασία στην οποία πιστεύουμε», σημείωσε ο κ. Μακρόν.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε πως θέλει να γίνει «πιο σταθερή» η διμερής σχέση με τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησής του με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν στο Πεκίνο.

Ο κ. Σι διαβεβαίωσε πως η κυβέρνησή του εννοεί να συνεργαστεί με τη Γαλλία για να «αποκλειστεί οποιαδήποτε παρεμβολή» και προκειμένου «να γίνει η γενική στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τη Γαλλία πιο σταθερή».