Συνάντηση Ράντεφ και ΥΦΥΠΕΞ ΗΠΑ: Επί τάπητος η στρατηγική συνεργασία Βουλγαρίας και ΗΠΑ

Τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Βουλγαρίας και Ηνωμένων Πολιτειών συζήτησαν σήμερα ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ και ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών για την Ανατολική Ευρώπη και την Πολιτική και τις Περιφερειακές Υποθέσεις Κρίστοφερ Σμιθ.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος Ράντεφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές, που επικεντρώθηκαν στις ευκαιρίες διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας στις επενδύσεις, την άμυνα και την ενέργεια.

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της τρίτης συνόδου του Στρατηγικού Διαλόγου Βουλγαρίας-ΗΠΑ στο υπουργικό συμβούλιο, ο Σμιθ τόνισε ότι η Βουλγαρία είναι βασικός εταίρος των ΗΠΑ στην ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της οικονομικής ευημερίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη βουλγαρική προεδρία, οι Ράντεφ και Σμιθ συμφώνησαν ότι η διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας είναι απαραίτητη για την ενίσχυση των επενδύσεων, της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας των πολιτών. Ο Ράντεφ σημείωσε ότι η διατήρηση της ισχυρής δυναμικής στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί προτεραιότητα της Βουλγαρίας, και πρόσθεσε ότι η στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας παίζει βασικό ρόλο στην επέκταση της συνδεσιμότητας των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας, δημιουργώντας ευκαιρίες για κοινά έργα με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Όσον αφορά την ενέργεια, ο Ράντεφ δήλωσε ότι στο πλαίσιο της πρόθεσης της ΕΕ να καταργήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, ανοίγονται νέες προοπτικές για αυξημένες προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες μέσω τερματικών σταθμών στην Ελλάδα και την Τουρκία, στους οποίους έχει πρόσβαση η Βουλγαρία.

Σημείωσε ότι αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει την ενεργειακή διαφοροποίηση όχι μόνο για τη Βουλγαρία αλλά και για άλλες χώρες της περιοχής. Η αυξανόμενη ζήτηση για ενεργειακούς πόρους δημιουργεί επίσης συνθήκες για κοινές προσφορές προμήθειας που θα βοηθήσουν στη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου, πρόσθεσε.

Ο Ράντεφ τόνισε ότι η στρατηγική συνεργασία στον εκσυγχρονισμό των βουλγαρικών ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να αναπτυχθεί μέσω της βαθύτερης βιομηχανικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την ενεργό συμμετοχή της αμυντικής βιομηχανίας της Βουλγαρίας. Τόνισε ακόμα τη σημασία της διμερούς αμυντικής συνεργασίας για τον εκσυγχρονισμό των μοντέλων στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Εξέφρασε επίσης προσδοκίες για αυξημένες επενδύσεις των ΗΠΑ σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και στην τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι η Βουλγαρία έχει καθιερωθεί ως περιφερειακός κόμβος σε αυτούς τους τομείς χάρη σε ένα άρτια εκπαιδευμένο και πολύ εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.