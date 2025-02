Συνάντηση Μάρτιν - Ζελένσκι: Η Ιρλανδία στηρίζει την Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μίχολ Μάρτιν υποσχέθηκε την Πέμπτη (27/02) να προσφέρει τη στήριξή του στην Ουκρανία, έπειτα από μία συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μία στάση που έκανε στην Ιρλανδία προτού συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθεί την Παρασκευή με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Έπειτα από τη σύντομη συνομιλία που είχαν στο αεροδρόμιο Σάνον, ο Μίχολ Μάρτιν είπε σε δημοσιογράφους πως υποσχέθηκε να συνηγορήσει υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ υπονόησε πως η χώρα του θα συμμετάσχει σε μια αποστολή διατήρησης της ειρήνης.

«Ήμασταν πολύ ξεκάθαροι για το γεγονός ότι θα ασκήσουμε πίεση προκειμένου η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχυνθεί», δήλωσε ο Ιρλανδός ηγέτης σε δημοσιογράφους, ενώ χαρακτήρισε τη συνάντησή τους «θερμή».

Επίσης, διαβεβαίωσε πως «η Ιρλανδία είναι έτοιμη να βοηθήσει με όλους τους πιθανούς τρόπους, περιλαμβανομένου ενός ρόλου διατήρησης της ειρήνης, έπειτα από μία ενδεχόμενη εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας - Ρωσίας».

Warm and substantial meeting with President Zelenskyy in Shannon. I reiterated Ireland’s steadfast support and readiness to offer humanitarian and financial support. We discussed how, together with the EU, we can advance a just, sustainable and durable peace in Ukraine. pic.twitter.com/mPKUvFtXJ3

«Συζητήσαμε βήματα για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο, με εγγυήσεις ειρήνης για την Ουκρανία και το σύνολο της Ευρώπης», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram μετά τη συνάντησή τους.

Μάλιστα, ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας μεταξύ της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας και του να υπάρχουν «εγγυήσεις ασφαλείας και συνεργασίας στον δρόμο της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο ολιγάριθμος ιρλανδικός στρατός που αποτελείται από 8.500 στρατιώτες, συμμετέχει παραδοσιακά σε διεθνείς επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης. Στρατιωτικά ουδέτερη, αυτή η χώρα δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

I met with Taoiseach @MichealMartinTD of Ireland. Ukraine deeply appreciates the support and assistance of the Irish people and government, as well as everything they have provided to help strengthen our defense against Russian terror.



We discussed steps toward ending the war… pic.twitter.com/8yzVIiInA6