Συνάντηση Ουμέροφ - Φιντάν με φόντο την πορεία των διαπραγματεύσεων για το Ουκρανικό

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, Ρουστέμ Ουμέροφ, συναντήθηκε την Πέμπτη στην Άγκυρα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Rustem Umerov, Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine, in Ankara. pic.twitter.com/RzGeWftPVX — Turkish MFA (@MFATurkiye) January 1, 2026

Ο Ουμέροφ, ο οποίος κατέχει επίσης τη θέση του Γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, δήλωσε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν εκτενώς την πορεία της διαπραγματευτικής διαδικασίας, καθώς και τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη συμφωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι, μια ρωσική επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας την Πέμπτη.

Το υπουργείο ανέφερε ότι «σημαντικός αριθμός» νοικοκυριών στις περιοχές του Βολίν και της Οδησού– στη βορειοδυτική και νοτιοδυτική Ουκρανία, αντίστοιχα – έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της επίθεσης, καθώς και ορισμένα νοικοκυριά στην περιοχή Τσερνίχιβ, βόρεια της πρωτεύουσας Κίεβο.

Ο κυβερνήτης της Βολίν δήλωσε ότι περισσότερα από 103.000 νοικοκυριά στην περιοχή αυτή έμειναν χωρίς ρεύμα ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Η περιοχή της Βολίν απέχει αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή και συνορεύει με την Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ.