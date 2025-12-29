Συνάντηση Νετανιάχου - Ρούμπιο λίγο πριν από τις επαφές με Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας.

«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση», έγραψε ο Νετανιάχου στο X, χωρίς να αναφέρει κάτι περισσότερο.

I had a great meeting in Florida with U.S. Secretary of State Marco Rubio. 🇮🇱🇺🇸



פגישה מצוינת עם מזכיר המדינה של ארה״ב, מרקו רוביו.@SecRubio pic.twitter.com/zh2xaOrGhZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 29, 2025

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από αυτή με τον Ντόναλντ Τραμπ (στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδος), την έκτη από την αρχή του έτους για τους δύο ηγέτες.

Κατά τη συνάντηση Τραμπ με Νετανιάχου αναμένεται επίσης να τεθούν επί τάπητος το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, η Συρία, ο αφοπλισμός του κινήματος Χεζμπολά του Λιβάνου

Τόσο η Ουάσιγκτον όσο και οι μεσολαβητές στην περιοχή θέλουν να επιταχυνθεί η διαδικασία για να τεθεί σε εφαρμογή η δεύτερη φάση της συμφωνίας βάσει του σχεδίου που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς, σε εφαρμογή από τη 10η Οκτωβρίου, παραμένει εύθραυστη.

Αυτή η δεύτερη φάση προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακο, τον σχηματισμό μεταβατικών αρχών και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Ο τελευταίος όμηρος

Επιτυχία της πρώτης χρονιάς της δεύτερης θητείας του, η ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας, βάσει σχεδίου ειρήνης που προβλέπει να επιβλέψει προσωπικά ο Τραμπ, έβαλε τέλος τη 10η Οκτωβρίου 2025, σε έναν πόλεμο που είχε ξεκινήσει μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Όμως οι συνομιλίες για την έναρξη της δεύτερης φάσης μοιάζουν μετέωρες παρά τη δημόσια διακηρυγμένη αμερικανική πρόθεση να υπάρξει πρόοδος. Ο ειδικός απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου, ο Στιβ Γουίτκοφ, κι ο γαμπρός και σύμβουλος του κ. Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν για αυτό με αντιπροσώπους του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Μαϊάμι.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της ανακωχής. Πριν καν αρχίσει συνομιλίες για τη δεύτερη φάση, το Ισραήλ απαιτεί να επιστραφεί η σορός του τελευταίου ομήρου που απομένει στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς αντιτείνει ότι δεν έχει μπορέσει να την εντοπίσει ως τώρα.

Η στιγμή της συνάντησης είναι «εξαιρετικά σημαντική», κρίνει ο Γκερσόν Μπάσκιν, ισραηλινός ακτιβιστής για την ειρήνη και άτυπος μεσολαβητής που εμπλέκεται επί δέκα και πλέον χρόνια σε εγχειρήματα για την απελευθέρωση ομήρων.

«Πρέπει να αρχίσει η δεύτερη φάση. Έχει καθυστερήσει, νομίζω πως οι Αμερικανοί έχουν συναίσθηση του γεγονότος αυτού, διότι η Χαμάς είχε πολύ χρόνο για να αποκαταστήσει την παρουσία της», πρόσθεσε. «Οι Αμερικανοί βεβαίως δεν θέλουν αυτή η κατάσταση να παρατείνεται».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλέστηκε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, η Ουάσιγκτον θέλει να ανακοινώσει το συντομότερο δυνατόν τον σχηματισμό παλαιστινιακής κυβέρνησης αποτελούμενης από τεχνοκράτες και εποπτευόμενης από επιτροπή με επικεφαλής προσωπικά από τον κ. Τραμπ, όπως προέβλεπε το σχέδιο για τη μεταβατική φάση στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά την ίδια πηγή, ο κ. Τραμπ θέλει να συγκροτήσει νέα «επιτροπή ειρήνης», που θα επιβλέπει τη μεταβατική κυβέρνηση, και να συνεδριάσει κατά τη διάρκεια του φόρουμ του Νταβός (Ελβετία), τον Ιανουάριο.