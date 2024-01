Μεσανατολικό

Σε κλίμα έντασης διεξήχθη η πολύωρη συνάντηση του Αμερικανού ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή αλλά και ισραηλινά ΜΜΕ.

Ενδεικτικό του κακού κλίματος είναι ότι ο Άντονι Μπλίνκεν παραχώρησε μόνος του συνέντευξη Τύπου, χωρίς την παρουσία του Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το Channel 12, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα πρακτικά, όπως συνηθίζει να κάνει, γεγονός που ενδεχομένως υποδηλώνει τη διχόνοια.

US Sec of State Antony Blinken says the UN will carry out an "assessment mission" to determine what needs to be done to allow displaced Palestinians to return home.



