Συνάντηση Μακρόν - Σι στην Κίνα με φόντο εμπορικές συνομιλίες και το Ουκρανικό

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έφτασε την Τετάρτη στην Κίνα για τριήμερη επίσκεψη με επίκεντρο το εμπόριο και τις διπλωματικές συνομιλίες, καθώς ο Γάλλος ηγέτης επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συμβολή του Πεκίνου στην άσκηση πίεσης προς τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το France24, ο Μακρόν, στην τέταρτη κρατική του επίσκεψη στην Κίνα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα το 2017, θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και τον πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού στην πρωτεύουσα, προτού αναχωρήσει για το Τσενγκντού, όπου δύο γιγαντιαία πάντα που είχαν δοθεί στη Γαλλία με δανεισμό επέστρεψαν πρόσφατα.

Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι προσπάθειες για τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία.

«Υπολογίζουμε στην Κίνα, όπως και εμείς μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας… να ασκήσει πίεση στη Ρωσία, ώστε η Ρωσία και, ειδικότερα, ο [Ρώσος πρόεδρος] Βλαντίμιρ Πούτιν να συμφωνήσει επιτέλους σε κατάπαυση του πυρός», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στο να καθοδηγήσει τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν προς τη σωστή απόφαση», είπε ο Μπαρό στο γαλλικό ραδιόφωνο.

Ο Μακρόν είχε κάνει παρόμοιες εκκλήσεις κατά το τελευταίο ταξίδι του στην Κίνα τον Απρίλιο του 2023, καθώς και κατά την επίσκεψη του Σι στη Γαλλία τον Μάιο του 2024, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Η Κίνα καλεί τακτικά σε ειρηνευτικές συνομιλίες και στην ανάγκη σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών, αλλά δεν έχει καταδικάσει ποτέ τη Ρωσία για την εισβολή του 2022.

Οι δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν το Πεκίνο ότι παρέχει κρίσιμη οικονομική στήριξη στη Ρωσία για την πολεμική της προσπάθεια, ιδίως μέσω της προμήθειας στρατιωτικών εξαρτημάτων για την αμυντική βιομηχανία της.

Η γαλλική προεδρία ανέφερε ότι ο Μακρόν θα πει στον Σι πως η Κίνα πρέπει «να απέχει από το να παρέχει με οποιονδήποτε τρόπο οτιδήποτε που θα επιτρέψει στη Ρωσία να συνεχίσει τον πόλεμο».