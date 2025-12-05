Συνάντηση Μακρόν - Σι: Ενισχύονται οι διμερείς σχέσεις - Δεν έχει τεθεί πιθανή συμφωνία με την ΕΕ

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ συνόδευσε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Τσενγκντού την Παρασκευή, μια σπάνια χειρονομία που φαίνεται να προορίζεται αποκλειστικά για τον ηγέτη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης και υπογραμμίζει την έμφαση που δίνει το Πεκίνο στο Παρίσι στις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε μια ιστορική επίσκεψη στην Κίνα στις αρχές της πρώτης θητείας του το 2017 και ο Σι τον φιλοξένησε σε ένα ιδιωτικό δείπνο στην Απαγορευμένη Πόλη του Πεκίνου, το ταξίδι περιορίστηκε στην κινεζική πρωτεύουσα.

Ωστόσο, παρά την προφανή φιλία μεταξύ του Σι και του Μακρόν, η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου μέχρι στιγμής δεν έχει αποφέρει τίποτα περισσότερο από την ενίσχυση των διπλωματικών διαπιστευτηρίων του Πεκίνου, καθώς οι ηγέτες του κόσμου στρέφονται προς την Κίνα αναζητώντας οικονομικές εγγυήσεις λόγω των δασμών του Τραμπ, σύμφωνα με αναλυτές. Επίσης, έδωσε στον Μακρόν την ευκαιρία να επιδείξει τις πολιτικές του ικανότητες ύστερα από ένα δύσκολο καλοκαίρι στην εγχώρια πολιτική σκηνή.

Οι επενδυτές παρακολουθούν με ενδιαφέρον αν η μέρα που ξεκίνησε με τον Γάλλο πρόεδρο να εκπλήσσει τους συναθλητές του στο πάρκο Jincheng Lake της πόλης, πριν συναντήσει τον Σι σε ένα ιστορικό φράγμα, θα καταλήξει σε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες ή σε αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας, δεδομένου ότι ο Μακρόν συνοδεύεται στην τέταρτη επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα από τους επικεφαλής ορισμένων από τις μεγαλύτερες γαλλικές εταιρείες.

Η συνάντηση στην κινεζική πρωτεύουσα την Πέμπτη είχε ως αποτέλεσμα μόνο 12 συμφωνίες συνεργασίας που καλύπτουν τομείς όπως η γήρανση του πληθυσμού, η πυρηνική ενέργεια και η προστασία για τα πάντα, χωρίς να ανακοινωθεί το συνολικό χρηματικό ποσό.

«Νομίζω ότι (η Γαλλία) πίστευε ότι ο Σι θα ήταν σε θέση να προσφέρει πολλά, επειδή η Ευρώπη προετοιμάζει πραγματικά αυτή τη δογματική οικονομική ασφάλεια», δήλωσε η Alicia Garcia-Herrero, ανώτερη ερευνήτρια στο think tank Bruegel.

«Ο Μακρόν πιθανώς θεώρησε ότι, δεδομένης της επιρροής του και του γεγονότος ότι η Γαλλία είναι σαφώς η χώρα που πιέζει περισσότερο για την οικονομική ασφάλεια, θα καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν έγινε έτσι».

Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος θα αποκομίσει τα οφέλη της δημοσιότητας από την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Σιτσουάν, οι οποίοι τον περικύκλωσαν πριν από την ομιλία του, στην οποία προέτρεψε την Κίνα να αναλογιστεί τον ρόλο της στις παγκόσμιες υποθέσεις.

«Βρισκόμαστε σε μια στιγμή άνευ προηγουμένου ρήξης», δήλωσε ο Μακρόν. «Ο κόσμος που χτίσαμε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος βασιζόταν σε αυτό που ονομάζουμε πολυμερισμό και, ως εκ τούτου, στη συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων, ραγίζει, καταρρέει».

Ο Μακρόν έβαλε επίσης στο στόχαστρο την άποψη της Κίνας ότι η δύναμη της Δύσης εξασθενεί. «Πολλοί θα προσπαθήσουν να σας πείσουν ότι η Ευρώπη είναι παλιά», είπε. «Ότι οι πλούσιες χώρες του G7 είναι αλαζονικές. Ότι η Δύση περιφρονεί τον Παγκόσμιο Νότο. Αλλά όλα αυτά είναι μια αφήγηση, μια επινόηση».

Οικονομικές ευκαιρίες και πολιτικοί περιορισμοί

Το Πεκίνο μπορεί να βλέπει τις φιλικές σχέσεις με τη Γαλλία ως έναν τρόπο να επεκτείνει την επιρροή του εντός της 27μελούς ΕΕ, αλλά είναι πολύ περιορισμένο στην ικανότητά του να προσφέρει σημαντικές παραχωρήσεις στο Παρίσι.

Ο Κινέζος ηγέτης δεν αναμενόταν να υπογράψει την πολυαναμενόμενη παραγγελία 500 αεροσκαφών Airbus, για παράδειγμα, καθώς αυτό θα μείωνε την επιρροή της Κίνας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες πιέζουν για νέες δεσμεύσεις από την Boeing.

Ο Σι είναι επίσης απίθανο να χαλαρώσει τους όρους για τους γαλλικούς παραγωγούς κονιάκ ή χοιρινού κρέατος, καθώς κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε τη διαπραγματευτική θέση του Πεκίνου με τις Βρυξέλλες σχετικά με τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής.

Ο Σι δεν μπορεί επίσης να προσφέρει στον Μακρόν μια σημαντική πρόοδο στον πόλεμο στην Ουκρανία, την οποία θα μπορούσε να μεταφέρει στην Ευρώπη, καθώς η Κίνα επιβεβαίωσε πρόσφατα την υποστήριξή της προς τη Ρωσία.

Οι πρόσφατες επισκέψεις του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε VI και του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ είχαν επίσης ελάχιστα απτά αποτελέσματα.

Σύμβουλοι της κινεζικής κυβέρνησης αναφέρουν ότι το Πεκίνο θεωρεί ότι έχει το πάνω χέρι και περιμένει τις Βρυξέλλες να υποχωρήσουν και να αποδεχθούν ένα σχέδιο ελάχιστων τιμών για τα ηλεκτρικά οχήματά του, αντί των δασμών που επιβάλλονται επί του παρόντος.

«Τώρα (η ΕΕ) αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα του ζητήματος. Αφού ο Τραμπ επανεκλέχθηκε πρόεδρος, συνειδητοποίησαν ότι εξαρτώνται υπερβολικά από τις ΗΠΑ... Η Ευρώπη έχει πλέον ανάγκη από πιο αμοιβαίο εμπόριο με την Κίνα», δήλωσε ένας σύμβουλος, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμος, καθώς δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλήσει στα ΜΜΕ.

«Η ΕΕ πρέπει πραγματικά να αναθεωρήσει την πολιτική της απέναντι στην Κίνα και να μην την συνδέει τόσο στενά με τη Ρωσία και την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Διχασμός και κατάκτηση

Ο Σι δεν έθεσε επίσης το ενδεχόμενο μιας εμπορικής συμφωνίας με την ΕΕ με τον Μακρόν – το οποίο ανέφερε ο κορυφαίος διπλωμάτης της Κίνας, Γουάνγκ Γι, κατά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Εσθονίας τον περασμένο μήνα και το οποίο προώθησε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου – παρά το γεγονός ότι οι συνομιλίες για μια ιστορική επενδυτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας έχουν παγώσει από το 2021.

Η ψηφοφορία για την έγκριση των δασμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διχάζει τα κράτη μέλη, με τη Γαλλία να ψηφίζει υπέρ των δασμών και τη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, να ψηφίζει κατά. Η Κίνα θα μπορούσε να επιδιώξει να εκμεταλλευτεί αυτές τις διαιρέσεις.

«Είναι ενδιαφέρον ότι αυτοί (η Κίνα) συνεχίζουν να το θέτουν (ένα εμπορικό συμφωνητικό) στα κράτη μέλη», δήλωσε ένας αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Δεν έχουμε καμία πρόθεση να συνάψουμε οποιοδήποτε είδος εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα», πρόσθεσε, ζητώντας επίσης να διατηρηθεί η ανωνυμία του.