Συνάντηση Λαβρόφ - Αραγτσί στους BRICS: Στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ συναντήθηκε την Κυριακή με τον Ιρανό ομόλογό του στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής των BRICS και επανέλαβε την προσφορά της Μόσχας να βοηθήσει στην επίλυση των διαφορών γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι ο Λαβρόφ, κατά τις συνομιλίες του στο Ρίο ντε Τζανέιρο με τον Αμπάς Αραγτσί, προέβη σε νέα καταδίκη των ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν τον περασμένο μήνα, «συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών υποδομών πυρηνικής ενέργειας που τελούν υπό τις εγγυήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας».

Ο Λαβρόφ, σύμφωνα με τη δήλωση, τόνισε ότι όλα τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να επιλυθούν μέσω της διπλωματίας.

«Η Μόσχα εξέφρασε την ετοιμότητά της να προσφέρει τη βοήθειά της για την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων, περιλαμβανομένων των σχετικών πρωτοβουλιών που είχε ήδη προτείνει ο Ρώσος πρόεδρος», αναφέρεται στη δήλωση.

Ο Αραγτσί είχε πραγματοποιήσει συνομιλίες στη Μόσχα στη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης τον περασμένο μήνα.

Το Ιράν αρνείται ότι έχει πρόθεση να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Η Ρωσία, που διατηρεί στρατηγική συνεργασία με το Ιράν χωρίς ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, δηλώνει ότι η Τεχεράνη έχει το δικαίωμα σε ένα ειρηνικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να ενεργήσει ως μεσολαβητής στην κρίση ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, και έχει προσφερθεί να αποθηκεύσει το ουράνιο του Ιράν.

