Συνάντηση Χριστοδουλίδη, Ζελένσκι, φον ντερ Λάιεν και Κόστα την Τετάρτη στη Λευκωσία

Κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να έχει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Τετάρτη στη Λευκωσία, πριν από την τελετής έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η κοινή αυτή συνάντηση ανακοινώθηκε το απόγευμα από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπίωτη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει στις 10:30 το πρωί συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ στις 12:30 θα δεχθεί τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου, Καρίμ Μπαντάουι.

Στις 15:30 έχει προγραμματιστεί η κοινή συνάντηση με τους Αντόνιο Κόστα, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ στις 16:15 θα ακολουθήσει διμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στις 16:55, ο κ. Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζοζέφ Αούν, ενώ στις 17:45 θα υποδεχθεί ηγέτες κρατών, κυβερνητικούς εκπροσώπους και επικεφαλής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τελετή Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στον ΘΟΚ, στη Λευκωσία, όπου και θα απευθύνει ομιλία.

Θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο προς τιμήν των ηγετών και των επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών.

Νωρίτερα σήμερα μιλώντας στην Πάφο όπου παρέστη στις εκδηλώσεις των Θεοφανίων, ο Κύπριος Πρόεδρος χαρακτήρισε την αυριανή ημέρα «στιγμή υπερηφάνειας για την Κύπρο», τονίζοντας ότι η χώρα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί πλήρως στη θεσμική της υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας και την περαιτέρω εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.