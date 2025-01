Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Χέρτζογκ: Στο επίκεντρο η Συρία κι ο ρόλος της Κύπρου

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ιτσχάκ Χέρτζογκ, έφθασε στη Λευκωσία για να συναντήσει τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και να πάρει τη συζήτηση από εκεί ακριβώς που τελείωσε στο Κάιρο, καθώς υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία για να γίνει η χθεσινή επαφή, στη 10η Τριμερή Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου, με τη συμμετοχή του Ισραήλ, λόγω της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η συνάντηση μετά το πέρας της οποίας δεν έγιναν δηλώσεις έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και παρά την παρουσία δεκάδων διαδηλωτών έξω από το Προεδρικό οι οποίοι είχαν ανταποκριθεί στα κάλεσμα του ΑΚΕΛ για να διαδηλώσουν κατά της παρουσίας Χέρτζογκ στο νησί.

Κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα αποτελέσματα της χθεσινής τριμερούς με την Αίγυπτο και την Ελλάδα και τα αποτελέσματά της, αυτό ωστόσο που κυριάρχησε ήταν το ζήτημα της Τουρκίας και του καλύτερου συντονισμού των δύο χωρών υπό το βάρος των όσων η Άγκυρα επιχειρεί να κάνει μετά την ανατροπή Άσαντ για να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα. Συζητήθηκε επίσης το ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα στο οποίο η Κύπρος διεδραματίζει σημαντικό ρόλο.

Thank you, President @Christodulides, for your steadfast friendship and the warm and productive discussion we shared. We spoke about the issue that is of the highest priority—bringing home the hostages being cruelly held by Hamas in Gaza—as well as the latest regional challenges… pic.twitter.com/EIGxvZtbmU