Συνάντηση Κάλας με Φιντάν στην Άγκυρα - Τι είπαν για Κύπρο, ένταξη στην ΕΕ και βίζα

Η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, η επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης και η απελευθέρωση της βίζας, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών κατά την πρώτη συνάντηση που είχαν την Παρασκευή η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας με τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, στην Άγκυρα.

Η Κάγια Κάλας αφού χαρακτήρισε την Τουρκία σημαντικό εταίρο της ΕΕ, υποψήφια προς ένταξη χώρα και εξήρε τον ρόλο της για την ασφάλεια της Ευρώπης, τόνισε ότι υπάρχουν και διαφορές, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα το ζήτημα της Κύπρου και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τις οποίες δεν εφαρμόζει η Τουρκία.

