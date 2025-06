Συνάντηση Φον ντε Λάιεν με γερουσιαστή Γκράχαμ: Συντονισμός ΕΕ - ΗΠΑ για τις κυρώσεις στη Ρωσία

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συναντήθηκε σήμερα στο Βερολίνο με τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ με θέμα τον συντονισμό μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν εξήγησε ότι «χρειαζόμαστε μια πραγματική εκεχειρία, χρειαζόμαστε τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πρέπει να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο».

Good discussion with @LindseyGrahamSC



The EU is preparing its 18th package of hard-biting sanctions, including lowering the crude oil price cap.



These steps, taken together with US measures, would sharply increase the joint impact of our sanctions.



