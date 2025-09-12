Reuters, DW

Η νέα αποστολή στοχεύει στην ενίσχυση της ευελιξίας και της ισχύος των αμυντικών μηχανισμών των χωρών του ΝΑΤΟ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Συμμαχίας να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του εδάφους των μελών της. Ο Ρούτε διαμήνυσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο να προστατεύσει τους συμμάχους του από οποιαδήποτε απειλή.

Ρούτε: Το ΝΑΤΟ ξεκινά την επιχείρηση «Eastern Sentry» για την ενίσχυση της ανατολικής του πτέρυγας

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε ανακοίνωσε τη νέα αποστολή του ΝΑΤΟ με την ονομασία «Eastern Sentry» (Ανατολική Φρουρά), με στόχο την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλευράς,

Όπως ανέφερε, η επιχείρηση Eastern Sentry θα περιλαμβάνει διάφορα μέσα και δυνάμεις από συμμάχους, όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και άλλες χώρες.

«Είναι ανεύθυνο και απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ρωσικά drones να εισέρχονται στον εναέριο χώρο των συμμάχων», δήλωσε ο Ρούτε.

Η επιχείρηση Eastern Sentry, που ξεκινά την Παρασκευή, θα είναι μοντελοποιημένη κατά τα πρότυπα της Baltic Sentry, όπου φρεγάτες, αεροσκάφη και drones επιτηρούν τη Βαλτική Θάλασσα.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα πειραματιστούν επίσης με νέες τεχνολογίες, όπως αντι-drone συστήματα, αισθητήρες και οπλικά συστήματα, δήλωσε ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR), στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς.

Ο στρατηγός Γκρίνκεβιτς δήλωσε ότι η επιχείρηση Eastern Sentry έχει σχεδιαστεί ως ευέλικτη και ολοκληρωμένη αποστολή, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας σε ολόκληρη την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, από τις Βαλτικές χώρες στον βορρά έως τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στον νότο.

«Η Πολωνία και οι πολίτες σε ολόκληρη τη Συμμαχία πρέπει να αισθάνονται σιγουριά τόσο από την άμεση αντίδρασή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα όσο και από τη σημαντική ανακοίνωσή μας σήμερα», πρόσθεσε.

Το ΝΑΤΟ έχει ήδη σημαντική στρατιωτική παρουσία στην ανατολική Ευρώπη, περιλαμβανομένων χιλιάδων στρατιωτών, αλλά δεν ανέφερε συγκεκριμένο αριθμό επιπλέον δυνάμεων που θα συμμετάσχουν στη νέα επιχείρηση.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται συγκεκριμένα στρατιωτικά μέσα:

2 μαχητικά F-16 και μία φρεγάτα από τη Δανία

3 μαχητικά Rafale από τη Γαλλία

4 Eurofighter από τη Γερμανία

Ο Γκρίνκεβιτς τόνισε ότι η επιχείρηση δεν αφορά απλώς την αύξηση των στατικών δυνάμεων, αλλά την υιοθέτηση μιας πιο ευέλικτης προσέγγισης στην άμυνα της ανατολικής πτέρυγας.

«Σε ολόκληρο το ανατολικό μέτωπο, θα προσαρμόζουμε συνεχώς και θα αλλάζουμε τη στρατιωτική μας στάση, με τρόπο που θα διατηρεί τον αντίπαλο σε σύγχυση, ενώ θα απαντάμε άμεσα σε συγκεκριμένες απειλές καθώς αυτές εμφανίζονται.»

DW: H Γερμανία ενισχύει την πολωνική αεράμυνα

Στο ίδιο κλίμα, την εντατικοποίηση της γερμανικής συμβολής στην επιτήρηση του πολωνικού εναέριου χώρου ανακοίνωσε το Βερολίνο διπλασιάζοντας τα Eurofighter που είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στη νατοϊκή Πολωνία.

«Η Γερμανία θα επεκτείνει την παρουσία της στο Air Policing (την επιτήρηση στον αέρα) διευρύνοντας τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στη Βαλτική και την Πολωνία» ανέφερε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους.

Μέχρι στιγμής, όπως επισημαίνουν γερμανικά μέσα, η Γερμανία συμμετέχει στην προάσπιση του εναέριου χώρου στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με μια συστοιχία Patriot και συμμετοχή στις πτήσεις επιτήρησης.

Επίσης η ομάδα ετοιμότητας που είναι σταθμευμένη στη βάση Λάαγκε αναμένεται να επεκτείνει την αποστολή της ως τις 30 Δεκεμβρίου του 2025, τρεις μήνες μετά το προγραμματισμένο τέλος της. Παράλληλα θα διπλασσιαστούν τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter στην περιοχή, από δύο σε τέσσερα,προκειμένου να αυξηθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα της νατοϊκής Συμμαχίας.

Μακρόν: Η Γαλλία στέλνει τρία Rafale στην Πολωνία

Από την πλευρά της Γαλλίας, τρία γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale «θα συμβάλουν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου» καθώς και της Ανατολικής Ευρώπης μαζί με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, μετά «την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία», ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας διευκρίνισε πως δεσμεύτηκε για αυτό στον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, συμπληρώνοντας πως είχε μιλήσει επίσης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Δεν θα υποκύψουμε στις αυξανόμενες απόπειρες εκφοβισμού από τη Ρωσία», διαβεβαίωσε.

Πολωνός ΥΠΕΞ: Δεν πιστεύουμε σε 20 λάθη μέσα σε ένα βράδυ

Παράλληλα, η Πολωνία ελπίζει ότι η Ουάσινγκτον θα προβεί σε ενέργειες που θα δείξουν αλληλεγγύη προς τη Βαρσοβία, μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε την Παρασκευή στο Reuters ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι – παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Σε συνέντευξή του στο Reuters από το Κίεβο, όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, ο Σικόρσκι δήλωσε ότι η Πολωνία ελπίζει σε πιο αυστηρή στάση από την Ουάσινγκτον, ώστε να καταστεί σαφές στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι πράξεις του θα έχουν συνέπειες.

«Ελπίζουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενωθούν με τους άλλους συμμάχους, δείχνοντας αλληλεγγύη», είπε.

Πρόσθεσε επίσης: «Πρέπει συλλογικά να δείξουμε στον Πούτιν ότι υπάρχουν όρια στον υβριδικό του πόλεμο – και ότι θα τον σταματήσουμε. Αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου».

Η Μόσχα, σχολιάζοντας το περιστατικό της Τετάρτης, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να πλήξει στόχους στην Πολωνία.

Ωστόσο, ο Σικόρσκι δήλωσε πως η διάρκεια της εισβολής, ο αριθμός των drones και η τροχιά τους δείχνουν ότι δεν μπορεί να πρόκειται για λάθος:

«Δεν πιστεύουμε σε 20 λάθη μέσα στο ίδιο βράδυ. Η αεροπορική μάχη κράτησε επτά ώρες. Επτά ώρες δεν είναι λάθος».

Επίσης ανέφερε πως η Πολωνία δεν σκοπεύει να έχει απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία για το θέμα: «Δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε. Ξέρουμε ότι η Ρωσία το έκανε. Και έχουμε κουραστεί από τις υπεκφυγές και τα ψέματά τους».

Το χρονικό

Οι κινήσεις αυτές έρχονται στον απόηχο της κατάρριψης μη επανδρωμένων ρωσικών αεροσκαφών από την Πολωνία. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη, η Πολωνία κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ.

Ήταν η πρώτη φορά που έγινε γνωστό στη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία πως ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας άνοιξε πυρ.

Υπήρξαν τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας, και μερικές από αυτές είχαν εισέλθει στην Πολωνία από το έδαφος της Λευκορωσίας.

Τέσσερα πολωνικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των δύο που εξυπηρετούν τη Βαρσοβία, έκλεισαν για την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της εισβολής.

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σουφ, δήλωσε επίσης ότι αεροσκάφη F-35 από τη χώρα του συμμετείχαν στην αποστολή αναχαιτίσεων.