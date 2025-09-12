Τα φθηνά ρωσικά drones από ξύλο και αφρό που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και καταρρίφθηκαν με συστήματα όπλων πολλών εκατομμυρίων δολαρίων τόνισαν την έλλειψη κατάλληλης προετοιμασίας του ΝΑΤΟ για τέτοιου είδους απειλές.

Η δράση του ΝΑΤΟ ήταν πολύ λιγότερο αποτελεσματική από την τυπική αντίδραση της Ουκρανίας, σημειώνει το Politico.

Σύμφωνα με τη WELT, πέντε drones βρίσκονταν σε άμεση τροχιά πτήσης προς μια βάση του ΝΑΤΟ πριν αναχαιτιστούν από ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη Lockheed Martin F-35. Στην επιχείρηση φέρεται επίσης να συμμετείχαν ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ, ένα ιταλικό αεροπλάνο επιτήρησης και ένα γερμανικό σύστημα αεράμυνας Patriot.

Πρόκειται για δισεκατομμύρια δολάρια σε εξοπλισμό για την αντιμετώπιση φθηνών ρωσικών drones Gerbera — απομιμήσεις των ιρανικών Shahed, η παραγωγή των οποίων εκτιμάται σε 10.000 δολάρια το καθένα.

Φθηνά drones, ακριβοί πύραυλοι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αεράμυνας MIM-104 Patriot και τα γαλλο-ιταλικά συστήματα αεροπορικής άμυνας SAMP/T, που κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια το καθένα, δεν αποτελούν λογική επιλογή για χρήση εναντίον των φθηνών ρωσικών drones - καμικάζι.

Η Ουκρανία δεν χρησιμοποιεί τέτοιο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των ρωσικών drones που έρχονται κατά κύματα, αντίθετα, έχει αναπτύξει τα δικά της πολύ φθηνά αντι-drones για να τα καταρρίπτει.

Οι προκλήσεις των drones

Μερικοί από τους «κολοσσούς» της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας προσπαθούν να προσαρμοστούν στον ταχέως μεταβαλλόμενο ανταγωνισμό εξοπλισμών με drones.

«Υπάρχουν δύο κύριες προκλήσεις μπροστά μας όσον αφορά την άμυνα κατά των drones», σημείωσε η Ούλρικε Φράνκε, ανώτερη ερευνήτρια πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

«Η πρώτη είναι ότι ένα σύστημα δεν θα είναι σε θέση να αποκρούσει όλες τις απειλές. Εξ ορισμού, θα χρειαστούμε μια πολυεπίπεδη άμυνα, με ηλεκτρονικά και κινητικά αντίμετρα. Η άλλη είναι το πόσο γρήγορα εξελίσσεται η τεχνολογία: Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία προσαρμόζουν συνεχώς τα επιθετικά και αμυντικά drones τους.

Αυτή είναι η προσέγγιση της Ουκρανίας. Χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά αντίμετρα καθώς και παράγει χιλιάδες drones αναχαίτισης το μήνα. Η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει εκατοντάδες drones τη νύχτα και οι αμυνόμενοι καταστρέφουν τη συντριπτική πλειοψηφία».