Συναγερμός στο Μόναχο από τα ξημερώματα της Τετάρτης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση στη βόρεια πλευρά της πόλης. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις και πυροτεχνουργοί, ενώ οι αρχές εξετάζουν πιθανή σύνδεση με το Oktoberfest.

Ως προληπτικό μέτρο, το φεστιβάλ μπίρας θα παραμείνει κλειστό έως το απόγευμα.

Σε μια ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται: «Αυτή τη στιγμή ερευνούμε όλες τις πιθανές κατευθύνσεις. Εξετάζουμε πιθανές συνδέσεις με άλλα μέρη στο Μόναχο, μεταξύ των οποίων και το Theresienwiese».

Σύμφωνα με την Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR, ο δράστης φέρεται να έχει στείλει σχετική επιστολή η οποία «πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν», όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο δήμαρχος Ντίτερ Ράιτερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, σημειώθηκαν εκρήξεις αλλά και πυροβολισμοί στην πόλη. Περίπου στις 04:40 η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για πυρκαγιά σε κατοικία, ενώ λίγο αργότερα καταγράφηκαν αναφορές για δυνατούς κρότους.

Η σορός ενός άνδρα με τραύματα από πυροβολισμούς βρέθηκε κοντά στη λίμνη Lerchenauer. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο νεκρός είχε προηγουμένως παγιδεύσει με εκρηκτικά το σπίτι – που σύμφωνα με τις πληροφορίες ανήκε στους γονείς του – και στη συνέχεια το έβαλε φωτιά, προτού αυτοκτονήσει.

🚨🇩🇪 EXPLOSION + BOMB THREAT ROCK MUNICH - OKTOBERFEST OFF



Munich is in lockdown after an explosion, reports of gunfire, and a verified bomb threat forced the city to scrap Oktoberfest plans.



One dead, another wounded, say early reports.



Lerchenauer Straße is sealed off,… pic.twitter.com/uNl24rNRhj — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 1, 2025

Ο άνδρας βρέθηκε με σακίδιο στην πλάτη, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις αρχές ότι μπορεί να περιέχει εκρηκτικά. Οι πυροτεχνουργοί βρίσκονται στο σημείο και ελέγχουν την περιοχή, ενώ αρχικά η πρόσβαση των αστυνομικών έγινε μόνο με ελικόπτερο για λόγους ασφαλείας.

Αρχικά, η αστυνομία προσέγγισε την περιοχή μόνο με ελικόπτερο. Ένα ακόμη άτομο αγνοείται, χωρίς ωστόσο να θεωρείται ότι αποτελεί απειλή. Η λίμνη απέχει περίπου πέντε λεπτά οδήγησης από το φλεγόμενο σπίτι.

❗️Multiple explosions reported in Munich, Germany — Bild



Large police & fire department presence in the area, gunshots also reportedly heard



A man allegedly rigged his parents’ house with explosives, set it on fire & took his own life

RT pic.twitter.com/o1PjeSePRr — TifaniesweTs (@TifaniesweTs) October 1, 2025

Αποκλεισμένη περιοχή στο Μόναχο

Η αστυνομία έχει αποκλείσει μια μεγάλη περιοχή στην οδό Lerchenauer Straße, στο βόρειο τμήμα του Μονάχου, και συμβουλεύει τους κατοίκους και τους οδηγούς να αποφύγουν την περιοχή ή να την παρακάμψουν. Το σχολείο που βρίσκεται κοντά, το δημοτικό και γυμνάσιο στην οδό Toni-Pfülf-Straße, θα παραμείνει κλειστό μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ και Bild